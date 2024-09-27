Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Kurulu'nda Gazze Konulu Toplantıya Katıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta BM 79. Genel Kurulu marjında düzenlenen Gazze Konulu Bakanlar Toplantısı'na katıldı. Toplantıda İİT ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu, AB ve Norveç ile birlikte diplomasi trafiği sürdürülüyor.
- Dışişleri Bakanı Fidan, BM 79. Genel Kurulu marjında düzenlenen Gazze Konulu Bakanlar Toplantısı'na katıldı
NEW YORK - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta İİT ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu, AB ve Norveç tarafından BM 79. Genel Kurulu marjında düzenlenen Gazze Konulu Bakanlar Toplantısı'na katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, ABD'de diplomasi trafiği sürüyor. Bakan Fidan, ABD'nin New York şehrinde İİT ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu, AB ve Norveç tarafından BM 79. Genel Kurulu marjında düzenlenen Gazze Konulu Bakanlar Toplantısı'na katıldı.