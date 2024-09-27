Üye Girişi
Haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Kurulu'nda Gazze Konulu Toplantıya Katıldı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta BM 79. Genel Kurulu marjında düzenlenen Gazze Konulu Bakanlar Toplantısı'na katıldı. Toplantıda İİT ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu, AB ve Norveç ile birlikte diplomasi trafiği sürdürülüyor.

- Dışişleri Bakanı Fidan, BM 79. Genel Kurulu marjında düzenlenen Gazze Konulu Bakanlar Toplantısı'na katıldı

NEW YORK - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta İİT ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu, AB ve Norveç tarafından BM 79. Genel Kurulu marjında düzenlenen Gazze Konulu Bakanlar Toplantısı'na katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, ABD'de diplomasi trafiği sürüyor. Bakan Fidan, ABD'nin New York şehrinde İİT ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu, AB ve Norveç tarafından BM 79. Genel Kurulu marjında düzenlenen Gazze Konulu Bakanlar Toplantısı'na katıldı.

Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Kurulu'nda Gazze Konulu Toplantıya Katıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Uluslararası İlişkiler Dış Politika Hakan Fidan Orta Doğu Diplomasi Politika New York Güncel Norveç Dünya Gazze

Koltuk pozu işin rengini değiştirdi! İşte Cem Garipoğlu'nun mezarını açtıran en büyük etken

Mezarı açtıran en önemli etken, bu koltukta verilen poz oldu

 Husilerden gece yarısı İsrail'i titreten saldırı! Sirenler çalınca kendilerini kaldırıma attılar

Gece yarısı 00.40'ta ateşlenen füzeler İsrail'i korkudan titretti

 Her şey saniyeler içinde olmuş! İşte Serhat Akın'ın vurulma anı

İşte Serhat Akın'ın vurulma anı
Görüntü Gaziantep'ten! Silahlarla sokağa inip husumetlilerini tehdit ettiler

57 suç kaydına rağmen silahla sokağa inip tehditler savurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TRT Spor yayın akışı 27 Eylül! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI! DGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? DGS yerleştirme sonucu sorgulama ekranı BinBin kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? BinBin halka arz ne zaman verir, nasıl alınır? Az önce deprem mi oldu? 27 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Bu akşam Kara Ağaç Destanı var mı? Kara Ağaç Destanı ne zaman başlıyor? Gönül Dağı 146. Bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı! EN YENİ CUMA MESAJLARI | Resimli, dualı, anlamlı ve kısa Cuma mesajları! Ayetli Cuma mesajları neler? Müge Anlı, Samet Şeker öldü mü, nasıl öldü? Samet Şeker nerede bulundu? Müge Anlı, Esra Erol ve Didem Arslan Yılmaz'ın programı kaldırılacak mı? RTÜK konu ile ilgili ne dedi? MasterChef Beyza kimdir, kaç yaşında ve nereli? Beyza Aydın büyük ödülün sahibi oldu! Adana yaya geçidi kazası nedir? Olay anı video izle!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });