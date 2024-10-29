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Diddy Hakkında İki Yeni Cinsel Saldırı Davası Açıldı

Diddy Hakkında İki Yeni Cinsel Saldırı Davası Açıldı
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Ünlü rapçi Sean Combs, iki çocuğa yönelik cinsel saldırı suçlamalarıyla yeni davalarla karşı karşıya kaldı. Önceden açılan davaların sayısı 20'yi aştı. Combs, suçlamaları reddediyor ve dava süreci 2025 yılında başlayacak.

ABD'de "Diddy" lakaplı yapımcı ve rapçi Sean Combs hakkında iki çocuğa cinsel saldırıdan 2 yeni dava açıldı.

ABD'de 16 Eylül'de gözaltına alınan "Diddy" lakaplı ünlü rapçi Sean Combs'a yönelik daha önce 100'den fazla kişiye cinsel saldırı ve istismarda bulunduğu gerekçesiyle açılan davalara yenileri ekleniyor. Diddy 10 ve 17 yaşında iki erkek çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 2 yeni dava açıldı. Dava dosyasında 2005 yılında oyuncu ve rapçi olmak isteyen 10 yaşındaki çocuğun, müzik endüstrisi temsilcileriyle görüşmek ve seçmelere girmek üzere ailesiyle birlikte California'dan New York'a geldiği, Combs'un kendisiyle özel görüşmek istediği belirtildi. Çocuğun Combs'un otel odasına götürüldüğü, orada yalnız bırakıldığı ve üçüncü bir kişi tarafından ilaçlı soda verildikten sonra Combs tarafından cinsel saldırıda uğradığı ifade edildi. Combs'un ayrıca olanları birine anlatmaması için çocuğu "ailesine zarar vermekle" tehdit ettiği kaydedildi.

İkinci davada da 2008 yılında Combs'un yapımcılığını üstlendiği ünlü televizyon programı "Making the Band" için seçmelere katılan 17 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi.

Eylül ayında gözaltına alınmıştı, 20'den fazla dava açılmıştı

Öte yandan 54 yaşındaki ünlü rapçi, "rüşvet, seks ticareti, zorla çalıştırma, kundaklama, şantaj, adam kaçırma, uyuşturucu bulundurma" suçlamalarıyla 16 Eylül'den bu yana New York'taki Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde tutuluyor. Diddy, sektördeki nüfuzunu kullanarak genellikle evinde düzenlediği ve kayıt altına aldığı "freak offs" adlı ünlü partilerinde aralarında reşit olmayanların da bulunduğu erkek ve kadınları cinsel ilişkiye zorlamakla suçlanıyor. Ünlü rapçinin evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu ve çok sayıda kayda ulaşılmıştı. Daha önce kefaletle serbest kalma talebi reddedilen Diddy, hakkındaki suçlamaların tamamını reddetmişti. Combs hakkında 20'den fazla dava açılmıştı.

Ünlü rapçi hakkındaki davalar 5 Mayıs 2025'te görülmeye başlanacak. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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