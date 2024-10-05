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Elektrikli hava taksi görücüye çıktı: İlk uçuş tarihi de belli oldu

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Joby Aviation firmasının Japon otomobil devi Toyota ile yaptığı ortak çalışmanın ürünü elektrikli hava taksisi New York'ta sergilenmeye başladı. Havayolu ortağı Delta ve mobilite ortağı Uber ile iş birliği yapılarak tamamlanan proje, henüz uçuş izni alamadığı için şimdilik karada sergileniyor. İlk Uçuş 2025'te Dubai'de yapılacak.

Kaliforniya merkezli Joby Aviation firmasının, Japon otomobil devi Toyota'dan aldığı 894 milyon dolarlık yatırım desteğiyle ürettiği elektrikli hava taksisi, New York'taki görücüye çıktı. ABD Federal Havacılık İdaresi'nden uçuş izni süreci tamamlanmadığı için ABD'de henüz uçamayan hava taksisinin önümüzdeki yıl Dubai'de uçuşlara başlaması planlanıyor. Toyota, Joby Aviation'ın elektrikli hava taksisi projesine Ekim 2024'te 500 milyon dolar daha yatırım yapacağını duyurdu. Bu yatırım, hava taksilerinin ticari üretime geçişini hızlandırmayı ve sertifikasyon süreçlerini desteklemeyi amaçlıyor.

İLK UÇUŞ 2025'TE

Joby'nin hava taksisi, Delta ve Uber ortaklığıyla New York'taki Grand Central Terminali'nde halka tanıtıldı. Ancak ABD'de uçuş yapabilmesi için gerekli olan Federal Havacılık İdaresi (FAA) onayları henüz tamamlanmadı. Şirket, 2025 yılında Dubai'de operasyonlara başlamayı planlıyor. Joby Aviation üretim kapasitesini artırmak için Kaliforniya'da yeni tesisler kuruyor ve küresel çapta operasyonlarını genişletmeyi hedefliyor.

Elektrikli hava taksi görücüye çıktı: İlk uçuş tarihi de belli oldu
Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Teknoloji

Kaliforniya Teknoloji New York Otomobil Ekonomi Finans Japon Dubai Uber

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Yorumlar (4)

Bartuhan:

Buda bişeymi bizim de 2025 te toog sedan modelimiz sahalara iniyor , çatlayında batlayın )))

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Taş:

Toyota işin içindeyse binilir abi, alman markası olmasında hepsi hileli ve sorunlu yeni yaptıklarının, 2000 den beri sorunsuz bişey üretemiyorlar ya

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Mustafa Tukat:

Geleceğin yolculuk teknolojisi, kesinlikle! Yol derdi yok, kuyruk derdi yok, lastik derdi yok, Full otomatik yolculuk.

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