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Hakan Fidan, Medeniyetler İttifakı Toplantısına Katıldı

Hakan Fidan, Medeniyetler İttifakı Toplantısına Katıldı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD temasları kapsamında New York'ta düzenlenen Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılarak önemli bir konuşma yaptı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD temasları çerçevesinde Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD temaslarını sürdürüyor. Fidan Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu marjında New York'ta düzenlenen Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılarak, hitapta bulundu. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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