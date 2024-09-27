Üye Girişi
Haberler

Netanyahu New York'tan Dönmeden Beyrut Saldırısını Onayladı

Netanyahu New York'tan Dönmeden Beyrut Saldırısını Onayladı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BM Genel Kurulu'na hitap ettiği New York'ta Beyrut'ta gerçekleştirdiği hava saldırısını onayladı. Ziyaretini kısa keserek ülkesine döneceği bildirilen Netanyahu, Tel Aviv'de güvenlik istişaresi toplantıları yapacak.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na hitap etmek için gittiği New York'ta Beyrut saldırısını onayladığı ve son gelişmelerin ardından ziyaretini kısa kesip ülkesine döneceği bildirildi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre,Netanyahu, cumartesi akşamı diye planlanan ABD'den dönüşünü bu gece olarak değiştirdi.

Başbakanlık basın ofisi de Beyrut'a hava saldırısını onayladığı anlara dair Netanyahu'nun bir telefon başında fotoğrafını yayımladı.

İsrail basınındaki haberlere göre, Netanyahu'nun İsrail'e ulaştıktan hemen sonra Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı kompleksine giderek "güvenlik istişaresi" toplantıları yapacağı belirtildi.

Aynı şekilde, Savunma Bakanlığı, Bakan Yoav Gallant ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı kompleksinde Beyrut'a düzenlenen hava saldırısını izlediğini bildirdi, buradan bir fotoğraf yayımladı.

Halevi, İsrail'in "savunma ve saldırı için tam hazırlıkta olduğunu" ifade etti.

İsrail devlet televizyonu KAN, "savunma teşkilatı"nın Hizbullah veya Irak, Yemen'den gelecek "güçlü bir karşılığa hazırlandığını" bildirdi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde Hizbullah'ın ana karargahı olduğunu ileri sürdüğü bir noktaya hava saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

İsrail basını, bombardımanda Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın da hedef alındığını ileri sürmüştü.

Kaynak: AA / Enes Canlı - Güncel

Binyamin Netanyahu Orta Doğu Diplomasi Politika Tel Aviv New York Güncel İsrail Beyrut Dünya

Cem Garipoğlu'nun mezarının açılacağı tarih belli oldu

Cem Garipoğlu'nun mezarının açılacağı tarih belli oldu

 İsrail'den bugüne kadarki en büyük saldırı! Hizbullah'ı kalbinden vurdular

Hizbullah'ı kalbinden vurdular

 Almanya Türklere vize vermeye hazır! Ancak sundukları şart birilerini üzecek

Almanya Türklere vize vermeye hazır! Ancak sundukları şart birilerini üzecek
Bir de sağlık çalışanı olacak! Genç kadın, küçücük çocuğu sokak ortasında öldüresiye dövdü

Genç kadın, küçücük çocuğu sokak ortasında öldüresiye dövdü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Azerbaycan İsrail anlaşması nedir? Azerbaycan İsrail anlaşması var mı? Meksika'da idam var mı? Japonya'da idam cezası var mı? Hangisi günümüzde idam cezasının yasal olduğu ve aktif olarak uygulandığı ülkelerdir? Meksika, Arjantin, Kolombiya, Singapur, Japonya, Tayland ... Ay'da yürümüş kaç kadın vardır? Kim Milyoner Olmak İster 27 Eylül 200 bin TL sorusu cevabı nedir? 1978 yapımı "Neşeli Günler"adlı filmle ilgili hangisi doğrudur? Kim Milyoner Olmak İster 27 Eylül sorusu cevabı nedir? PSG Rennes maçı CANLI izle! (beIN Sports) PSG Rennes maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Hangisi eklem bacaklı, çok ayaklı bir hayvandır? Yılan Çıyan Kobra Bukalemun Kim Milyoner Olmak İster 27 Eylül sorusu cevabı nedir? Amatör lig BAL LİGİ ne zaman başlıyor 2024-25? Günümüzde yaklaşık 8 milyar olan dünya nüfusu 1998-99 yıllarında yaklaşık ne kadardı? Kim Milyoner Olmak İster 27 Eylül sorusu cevabı nedir? Hangi ülkenin Akdeniz'e kıyısı yoktur? Avusturya, Slovenya, İtalya, Lübnan Akdeniz'e kıyısı var mı? Kim Milyoner Olmak İster 27 Eylül sorusu cevabı ne
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });