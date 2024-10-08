ABD'de Filistin Destekçileri, İsrail'in Saldırılarını Protesto Etti

ABD'de Filistin destekçileri, Washington ve New York'ta, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail tarafından öldürülen sivilleri anmak için gösteriler düzenledi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarında öldürülen Filistinli çocuklara dikkati çekmek isteyen eylemciler, saldırıların başlamasının 1. yılında gösteriler yaptı.

Filistin destekçileri, İsrail'in Gazze'de öldürdüğü çocukları anmak için Beyaz Saray'ın önüne ayakkabılar bıraktı.

Göstericiler, "Filistin'de öldürülen tüm çocukların anısına", "Gazzeli anneleri ve çocukları destekleyin" ve "İsrail'i silahlandırmayı durdurun" yazılı pankartlar taşıdı.

New York'ta binlerce kişi bir araya geldi

New York'un çeşitli mahallelerinde toplanan binlerce protestocu, Filistin'e destek verdi.

"Özgür Filistin" ve benzeri sloganların atıldığı gösterilerde, polis müdahaleleri sırasında birçok kişi gözaltına alındı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim 2023 sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, geçen yıl 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 909 Filistinli öldü, 97 bin 303 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 349'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 730 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 160'ı çocuk 744 Filistinli hayatını kaybetti.