New York Times gazetesi, Trump'ın koronavirüs uyarılarını dikkate almadığını iddia etti ABD'nin yüksek tirajlı gazetelerinden New York Times, ABD Başkan Yardımcısı Peter Navarro'nun, Başkan Donald Trump'ı koronavirüsün yaklaşık 1.5 milyon insanın ölümüne ve trilyonlarca dolarlık ekonomik zarara yol açacağı konusunda uyardığını ancak Trump'ın uyarıları ciddiye almadığını iddia etti.

New York Times gazetesi, ABD Başkan Yardımcısı ve Ticaret ve Üretim Politikası Direktörü Peter Navarro'nun, ocak ayının sonlarında iki defa Başkan Donald Trump ve Ulusal Güvenlik Konseyini, Kovid-19 virüsünün yaklaşık 1.5 milyon insanın ölümüne ve trilyonlarca dolarlık ekonomik zarara yol açacağını konusunda uyardığını ama Trump'ın uyarıları hiç bir şekilde ciddiye almadığını buna rağmen Trump'ın daha sonra virüsün bu kadar yıkıcı olacağını hiç kimsenin tahmin edemediğini söyledi.

5.7 TRİLYON DOLARLIK ZARARA UĞRATABİLİR

Peter Navarro, uyarısını 29 Ocak tarihinde Beyaz Saray'a yazılı olarak yolladı. Uyarıda, milyonlarca Amerikalının ölebileceği ve bunun ekonomiyi 5.7 trilyon dolarlık zarar uğratabileceği yer aldı.

HASTALAR İÇİN 3 MİLYON DOLAR TALEP ETTİ

İkinci uyarısında ise hastalığın kontrol altına alınması ve virüsün bulaştığı hastalar için 3 milyon dolar talep ettiğini, gerekli önlemlerin alınmaması durumunda 1-2 milyon insanın ölebileceği uyarısı yaptığını iddia etti. İddialar karşısında CNN televizyonu Beyaz Saray yetkililerine ulaştı ama yetkililer herhangi bir yorumda bulunmadılar.

ABD'DE ÖLÜMLER ARTIYOR

Öte yandan, ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 24 saatte 1918 kişi artarak 12 bin 907'ye; virüs tespit edilenlerin sayısı ise 399 bin 886'ya yükseldi.