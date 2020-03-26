New York'ta korona nedeniyle hastaneye kaldırılanların sayısı bir günde yüzde 40 arttı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› New York'ta korona nedeniyle hastaneye kaldırılanların sayısı bir günde yüzde 40 arttı - Haberler
New York, Güncel

New York'ta korona nedeniyle hastaneye kaldırılanların sayısı bir günde yüzde 40 arttı

ABD'nin New York eyaletinde yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hastaneye kaldırılanların sayısı bir günde yüzde 40 artarak 5 bin 327'ye çıktı. Son rakamlarla birlikte eyaletteki toplam vaka sayısı 37 bin 258'e çıktı.

26.03.2020 20:30 | Son Güncelleme: 26.03.2020 21:17
New York'ta korona nedeniyle hastaneye kaldırılanların sayısı bir günde yüzde 40 arttı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınından (Kovid-19) en çok etkilenen ülkelerden biri olan ABD'de durum ağırlaşıyor. New York'ta, koronavirüs salgını nedeniyle hastaneye kaldırılanların sayısı bir günde yüzde 40 artarak 5 bin 327'ye çıktı.

EYALETTEKİ VAKA SAYISI 37 BİNİ AŞTI

New York Valisi Andrew Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, eyaletteki vaka sayısının 37 bin 258'e çıktığını söyledi. Bazı hastaların 20 ile 30 gündür suni solunum cihazlarına bağlı olduğunu aktaran Cuoma, uzun süre cihazlara bağlı kalmanın da ölüm oranlarını artırdığını vurguladı.

Cuomo, bir hastanın suni solunum cihazına ne kadar uzun süre bağlı kalırsa, iyileşme oranının da o kadar düşük olduğuna dikkati çekti.

HASTANEYE KALDIRILANLARIN SAYISI BİR GÜNDE YÜZDE 40 ARTTI

Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılanların sayısının, bir günde yüzde 40 artarak 5 bin 327'ye çıktığını bildiren Cuomo, 1290 kişinin ise yoğun bakım ünitesinde bulunduğunu kaydetti.

Cuomo, New York'un 5 bölgesinin her birine 1000 yataklı hastane inşa etmeyi hedeflediklerini söyledi.

ÜLKEDE ÖLÜ SAYISI 385, VAKA SAYISI İSE 69 BİN 684'E YÜKSELDİ

ABD genelinde Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'i geçerken New York'ta ise bir günde 100 kişinin ölümüyle toplam yaşamını yitirenlerin sayısı 385'e yükseldi.

John Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ülkedeki vaka sayısı 69 bin 684'e ulaştı.

Kaynak: AA

İlgili Haberler

Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bin 165'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bin 165'e yükseldi
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 500 bini aştı
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 500 bini aştı
Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu
Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu
Mehmet Öz tavsiyeleri nelerdir? Dr. Mehmet Öz'ün koronavirüs tavsiyeleri neler? Mehmet Öz corona virüs için hangi önerilerde bulundu? Korunma yolları!
Mehmet Öz tavsiyeleri nelerdir? Dr. Mehmet Öz'ün koronavirüs tavsiyeleri neler? Mehmet Öz corona virüs için hangi önerilerde bulundu? Korunma yolları!
Koronavirüs belirtilerinin gün gün değişimi nasıldır? Koronavirüs takvimi yayınlandı. Koronavirüs belirtileri nelerdir?
Koronavirüs belirtilerinin gün gün değişimi nasıldır? Koronavirüs takvimi yayınlandı. Koronavirüs belirtileri nelerdir?
Koronavirüs sakaldan bulaşır mı? Koronavirüs saçtan bulaşır mı? Korona virüs saç ve sakalda yaşar mı?
Koronavirüs sakaldan bulaşır mı? Koronavirüs saçtan bulaşır mı? Korona virüs saç ve sakalda yaşar mı?
Koronavirüs danışma hattı numarası kaç? SABİM numarası kaç? SABİM açılımı nedir?
Koronavirüs danışma hattı numarası kaç? SABİM numarası kaç? SABİM açılımı nedir?

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin, yabancıların ülkeye girişini yasakladı Haberler
Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin, yabancıların ülkeye girişini yasakladı
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bini geçti Haberler
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bini geçti
Koronadan ölen Dilek'in annesine seslendiği son görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Koronadan ölen Dilek'in annesine seslendiği son görüntüleri ortaya çıktı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı yarım milyonu aştı Haberler
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı yarım milyonu aştı
Meteoroloji tarih verip uyardı! 7 ilde yağış etkili olacak Haberler
Meteoroloji tarih verip uyardı! 7 ilde yağış etkili olacak
G20 sonrası Erdoğan'dan dünya liderlerine koronavirüs çağrısı Haberler
G20 sonrası Erdoğan'dan dünya liderlerine koronavirüs çağrısı
Baba, tartıştığı oğlunu sopayla döverek öldürdü
Baba, tartıştığı oğlunu sopayla döverek öldürdü
Alman yetkililer ülkedeki koronavirüs ölümlerinin düşük olmasının nedenlerini anlattı
Alman yetkililer ülkedeki koronavirüs ölümlerinin düşük olmasının nedenlerini anlattı
Ece Seçkin'den takipçilerini güldüren karantina paylaşımı! Kendini streçe sardı
Ece Seçkin'den takipçilerini güldüren karantina paylaşımı! Kendini streçe sardı
Bakan Koca'dan koronavirüs testi açıklaması: Testin gerekliliğine, şikayetlere bakarak hekim karar verir
Bakan Koca'dan koronavirüs testi açıklaması: Testin gerekliliğine, şikayetlere bakarak hekim karar verir
Bakırköy Adliyesi'nde görevli bir kişide koronavirüs tespit edildi, mahkemeler karantinaya alındı
Bakırköy Adliyesi'nde görevli bir kişide koronavirüs tespit edildi, mahkemeler karantinaya alındı
Van'da üretilen ve havadaki virüsleri öldüren cihaz için talep patlaması yaşanıyor
Van'da üretilen ve havadaki virüsleri öldüren cihaz için talep patlaması yaşanıyor
72 yaşındaki Emine teyze, evde baktığı kuzularına yem istedi gönüllüler torunları zannedip gıda kolisi getirdi
72 yaşındaki Emine teyze, evde baktığı kuzularına yem istedi gönüllüler torunları zannedip gıda kolisi getirdi
Videosu ilgi gören Tevhide nine, herkesi yetişecek üzümleri yemeye davet etti
Videosu ilgi gören Tevhide nine, herkesi yetişecek üzümleri yemeye davet etti
Kayıp olarak aranan yaşlı adam, sulama kanalında ölü bulundu
Kayıp olarak aranan yaşlı adam, sulama kanalında ölü bulundu
Koronavirüsün Türkiye'de yayılımına dair 3 senaryo! Etkin tedbirlerle salgın nisan sonunda kontrol altına alınabilir
Koronavirüsün Türkiye'de yayılımına dair 3 senaryo! Etkin tedbirlerle salgın nisan sonunda kontrol altına...
Putin, diğer liderlere göre daha iyimser: 2-3 ay içinde virüsü yeneceğiz
Putin, diğer liderlere göre daha iyimser: 2-3 ay içinde virüsü yeneceğiz
ABD'de koronavirüs vakaları 70 bine yaklaştı, ölü sayısı 1046'ya çıktı
ABD'de koronavirüs vakaları 70 bine yaklaştı, ölü sayısı 1046'ya çıktı
Yunanistan'da Türk köyü karantinaya alındı
Yunanistan'da Türk köyü karantinaya alındı
Koronavirüsten ölenlerin defni için Kilyos ve Beykoz'da defin yerleri belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde
Koronavirüsten ölenlerin defni için Kilyos ve Beykoz'da defin yerleri belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde
Koronavirüs nedeniyle kapatılan tarihi Kapalı Çarşı sessizliğe büründü
Koronavirüs nedeniyle kapatılan tarihi Kapalı Çarşı sessizliğe büründü
Son dakika: Ulaştırma Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yanıt: Türkiye salgın devam ederken yatırım yapabilecek güçtedir
Son dakika: Ulaştırma Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yanıt: Türkiye salgın devam ederken yatırım yapabilecek...
Manavgat sahilinde koronavirüs tedbirlerine uyulmuyor
Manavgat sahilinde koronavirüs tedbirlerine uyulmuyor
Koronavirüse yakalanan İtalyan hasta, yaşadıklarını anlattı: Bu virüs, semptomları olmayanların ayaklarıyla yürüyor
Koronavirüse yakalanan İtalyan hasta, yaşadıklarını anlattı: Bu virüs, semptomları olmayanların ayaklarıyla...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı
Yaşlı çift, pazar alışverişlerini yapan görevlilere teşekkür notu bıraktı
Yaşlı çift, pazar alışverişlerini yapan görevlilere teşekkür notu bıraktı
Marmaray istasyonlarında koronavirüse karşı termal kamera dönemi başladı
Marmaray istasyonlarında koronavirüse karşı termal kamera dönemi başladı
BİLSEM, sağlık çalışanları için koronavirüsten koruyan siper maske üretmeye başladı
BİLSEM, sağlık çalışanları için koronavirüsten koruyan siper maske üretmeye başladı
Haber spikeri olmak isteyen küçük kız, amatör haber videolarında 'Evde Kal' çağrısı yaptı
Haber spikeri olmak isteyen küçük kız, amatör haber videolarında 'Evde Kal' çağrısı yaptı
Son Dakika: LGS kapsamındaki merkezi sınav, birinci dönem müfredatından yapılacak
Son Dakika: LGS kapsamındaki merkezi sınav, birinci dönem müfredatından yapılacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Faik Öztrak Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Yalın Olga Kurylenko Yılmaz Erdoğan Seren Serengil
Spor Ali Koç Lionel Messi Sergen Yalçın Hikmet Karaman Fernando Muslera
Daha Fazla İran Polis Kadın İtalya
Şu an buradasınız: New York'ta korona nedeniyle hastaneye kaldırılanların sayısı bir günde yüzde 40 arttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2020 21:21:27. #1.15#
title