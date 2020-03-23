New York'ta hayat durdu
New York'ta Kovid-19 nedeniyle zorunlu olmayan tüm iş yerleri 22 Mart saat 20: 00 itibariyle kapandı.
23.03.2020 06:35 | Son Güncelleme: 23.03.2020 06:37
New York'ta Kovid-19 nedeniyle zorunlu olmayan tüm iş yerleri 22 Mart saat 20: 00 itibariyle kapandı.
New York Valisi Andrew Cuomo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında eczane ve marketlerin dışındaki zorunlu olmayan bütün iş yerlerinin kapanması emrini vermişti. New York'lular market ve ilaç ihtiyaçları dışında evlerinde kalmak zorundalar.
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Kaynak: AA