New York Knicks - Miami Heat maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Haberler.com / Rahime Özbey - Haberler | Gündem
NBA maçında bugün New York Knicks - Miami Heat maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler New York Knicks - Miami Heat maçı hangi kanalda, saat kaçta? merak ediyor.
Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, New York Knicks - Miami Heat maçı gerçekleşecek. Peki, New York Knicks - Miami Heat hangi kanalda, saat kaçta? sorusunun cevabı sizlerle!
NEW YORK KNİCKS - MİAMİ HEAT MAÇI HANGİ KANALDA?
NBA, New York Knicks - Miami Heat maçı, New York'da Square Garden'da oynanacak. New York Knicks - Miami Heat maçı, NBA TV HD, Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca, Turkcell TV+ 76, Tivibu 75, D-Smart 72 üzerinden izlenebilecek.
NEW YORK KNİCKS - MİAMİ HEAT MAÇI SAAT KAÇTA?
NBA heyecanında 30 Mart Salı günü oynanacak New York Knicks - Miami Heat maçı, Türkiye saatiyle 02.30'da başlayacak.