New York Knicks - Miami Heat maçı hangi kanalda, saat kaçta?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

New York Knicks - Miami Heat maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Haberler.com / Rahime Özbey - Haberler | Gündem
New York Knicks - Miami Heat maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün New York Knicks - Miami Heat maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler New York Knicks - Miami Heat maçı hangi kanalda, saat kaçta? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, New York Knicks - Miami Heat maçı gerçekleşecek. Peki, New York Knicks - Miami Heat hangi kanalda, saat kaçta? sorusunun cevabı sizlerle!

NEW YORK KNİCKS - MİAMİ HEAT MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, New York Knicks - Miami Heat maçı, New York'da Square Garden'da oynanacak. New York Knicks - Miami Heat maçı, NBA TV HD, Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca, Turkcell TV+ 76, Tivibu 75, D-Smart 72 üzerinden izlenebilecek.

NEW YORK KNİCKS - MİAMİ HEAT MAÇI SAAT KAÇTA?

NBA heyecanında 30 Mart Salı günü oynanacak New York Knicks - Miami Heat maçı, Türkiye saatiyle 02.30'da başlayacak.

Rahime Özbey
Haberler.com
Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Kandemir Devlet Bahçeli Vladimir Putin Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Şeyma Subaşı Aleyna Tilki Bahar Candan
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Fatih Terim Burak Yılmaz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: New York Knicks - Miami Heat maçı hangi kanalda, saat kaçta? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 01:42:48. #1.15#
title