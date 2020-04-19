Nevşehir Kalesi'nde havai fişek gösterisi Nevşehir Kalesi'nde, belediye tarafından yapılan ışıklandırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından havai fişek gösterisi düzenlendi.

Nevşehir Kalesi'nde, belediye tarafından yapılan ışıklandırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından havai fişek gösterisi düzenlendi.

Nevşehir Kalesi etrafındaki tarihi yamaç yerleşiminin turizme kazandırılması amacıyla belediye tarafından yürütülen çalışmalar sürüyor.

Aydınlatma çalışmalarının tamamlanmasının ardından Nevşehir Kalesi'nden atılan havai fişekler ortaya renkli görüntüler çıkardı.

Kent sakinleri, yaklaşık 15 dakika süren gösteriyi evlerinin balkon ve pencerelerinden izledi, cep telefonlarıyla kaydetti.

Belediye Başkanı Rasim Arı, yaptığı yazılı açıklamada, kale ve çevresindeki yamaç yerleşiminin, Kapadokya bölgesinin önemli turizm merkezlerinden olacağına inandığını belirterek, kentin gelişmesi için ara vermeden çalışmaya devam ettiklerini bildirdi.

Alandaki çevre düzenlemesi ve güzergah ışıklandırma çalışmalarının sürdüğünü vurgulayan Arı, şunları kaydetti:

"Koronavirüs sürecini bahane etmeyerek şehrimizin dört bir tarafını şantiyeye çevirdik. Bir yandan altyapı ve asfalt çalışmalarımız sürerken bir yandan da şehrimize yeni sosyal alanlar katma çabası içindeyiz. Bu şehri hak ettiği yere getireceğiz. Hem Türkiye'de hem de dünyada bu şehirden söz ettireceğiz. Eğer bu virüs belası olmasaydı kale bölgemizi 20 Nisan'da turizme açacaktık ama maalesef bu üzücü olaylar yaşandı."

Kaynak: AA