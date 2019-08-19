Nevşehir'de minibüs ile TIR çarpıştı: 6 ölü, 9 yaralı

19.08.2019 13:28

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Acıgöl-Gülşehir karayolunda meydana gelen trafik kazasında 50 AG 452 plakalı TIR ile çarpışan işçilerin bulunduğu 50 ZB 455 plakalı minibüs tarlaya uçtu. Kazada ilk belirlemelere göre minibüsteki 6 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Jandarma olay yerinde güvenlik önlemi alırken, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden görüntüler;