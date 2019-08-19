Nevşehir'de minibüs ile TIR çarpıştı: 6 ölü, 9 yaralı

Nevşehir'de minibüs ile TIR çarpıştı: 6 ölü, 9 yaralı

Nevşehir'de işçileri taşıyan minibüs ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi öldü, 9 kişi de yaralandı.

19.08.2019 13:28
Nevşehir'de minibüs ile TIR çarpıştı: 6 ölü, 9 yaralı

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Acıgöl-Gülşehir karayolunda meydana gelen trafik kazasında 50 AG 452 plakalı TIR ile çarpışan işçilerin bulunduğu 50 ZB 455 plakalı minibüs tarlaya uçtu. Kazada ilk belirlemelere göre minibüsteki 6 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Jandarma olay yerinde güvenlik önlemi alırken, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden görüntüler;

Nevşehir'de minibüs ile TIR çarpıştı: 6 ölü, 9 yaralı
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YORUMLAR (4)

  • HACİİ GUNDUZ TURAN:
    Insan ömrünün üc kuruş olduğu muz cumhuriyetine hoş gelipsiz ! Dööövwwllet bizszse Bahmiiiiiiirrrrr !
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  • KUZEYİN SESİ:
    vefat edenlere ALLAH rahmet eylesin yakınlarına sabır versin. . yaralılara acil şifalar inşallah. . yürek dayanmaz. . bu tırlar resmen canavar YAHU. .
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