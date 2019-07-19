82 yaşındaki sapığın, çocuğa cinsel istismarda bulunduğu anlar kamerada

82 yaşındaki sapığın, çocuğa cinsel istismarda bulunduğu anlar kamerada

Nevşehir'de 82 yaşındaki yaşlı sapık, iş yerinin önünde küçük kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Nevşehir'de 82 yaşındaki yaşlı Erol G'nin iş yerinin önünde küçük kızı taciz etmesi güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Ekiplerce gözaltına alınan sapık tutuklandı.

Nevşehir'de 82 yaşındaki Erol G. 15 Temmuz günü iş yerinin önünde elinden tutarak getirdiği küçük kızı öperek ve sarılarak taciz etti. Erol G. kendisinden kaçmak isteyen küçük kızı engelleyerek sarılıp yeniden öptü. Erol G.'nin küçük kızı taciz ettiği anlar saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

GÖZALTINA ALINIP TUTUKLANDI

Erol G. olayın ortaya çıkmasının ardından Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erol G. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
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YORUMLAR (8)

  • ADSIZ KRAL PETE:
    şimdi buna idam ödül, bunu radyasyon oranı yüksek bir işin içine atacaksın. en azından ölümüne kadar bir faydası olsun
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  • JÜL SEZAR:
    caydırıcı cezalar olmadıgı surece 15 yasındakı de yapar bunu 82 yasındakı de. olan da hep mazluma olur
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  • YASEMİN:
    ALLAH CEZANIZI VERSİN SİZİN GİBİ İNSANLARIN YETER ARTIK SAPIK RUHLU İNSANLARDAN BIKTIK ASIN ARTIK ŞU YARATIKLARI
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  • NURCAN:
    Şu ana kadar kaç çocuğa böyle şeyler yaptı diye araştırılmalı. Araştırmaya kendi çocukları ve torunlarından başlanmalı. Lanet olasıcalar.
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