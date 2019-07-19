82 yaşındaki sapığın, çocuğa cinsel istismarda bulunduğu anlar kamerada
Nevşehir'de 82 yaşındaki yaşlı sapık, iş yerinin önünde küçük kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Nevşehir'de 82 yaşındaki yaşlı Erol G'nin iş yerinin önünde küçük kızı taciz etmesi güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Ekiplerce gözaltına alınan sapık tutuklandı.
Nevşehir'de 82 yaşındaki Erol G. 15 Temmuz günü iş yerinin önünde elinden tutarak getirdiği küçük kızı öperek ve sarılarak taciz etti. Erol G. kendisinden kaçmak isteyen küçük kızı engelleyerek sarılıp yeniden öptü. Erol G.'nin küçük kızı taciz ettiği anlar saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
GÖZALTINA ALINIP TUTUKLANDI
Erol G. olayın ortaya çıkmasının ardından Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erol G. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
YORUMLAR (8)
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TÜÜ SENİN YÜZÜNE, UTANMAZ ARLANMAZCevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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elime verecekler onu varyaCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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şimdi buna idam ödül, bunu radyasyon oranı yüksek bir işin içine atacaksın. en azından ölümüne kadar bir faydası olsunCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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caydırıcı cezalar olmadıgı surece 15 yasındakı de yapar bunu 82 yasındakı de. olan da hep mazluma olurCevap Yaz 10 Yayından Kaldır
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Bu adama yayınlanacağını bilsem ne sıfatlar yazardım burada. . .Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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ALLAH CEZANIZI VERSİN SİZİN GİBİ İNSANLARIN YETER ARTIK SAPIK RUHLU İNSANLARDAN BIKTIK ASIN ARTIK ŞU YARATIKLARICevap Yaz 16 Yayından Kaldır
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Bize bilmeden bişeymi yediriyorlar acaba genlerimiz bukadar bianda bozulmamalı?Cevap Yaz 14 Yayından Kaldır
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Şu ana kadar kaç çocuğa böyle şeyler yaptı diye araştırılmalı. Araştırmaya kendi çocukları ve torunlarından başlanmalı. Lanet olasıcalar.Cevap Yaz 13 Yayından Kaldır
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