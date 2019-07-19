82 yaşındaki sapığın, çocuğa cinsel istismarda bulunduğu anlar kamerada

Nevşehir'de 82 yaşındaki yaşlı Erol G'nin iş yerinin önünde küçük kızı taciz etmesi güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Ekiplerce gözaltına alınan sapık tutuklandı.

Nevşehir'de 82 yaşındaki Erol G. 15 Temmuz günü iş yerinin önünde elinden tutarak getirdiği küçük kızı öperek ve sarılarak taciz etti. Erol G. kendisinden kaçmak isteyen küçük kızı engelleyerek sarılıp yeniden öptü. Erol G.'nin küçük kızı taciz ettiği anlar saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

GÖZALTINA ALINIP TUTUKLANDI

Erol G. olayın ortaya çıkmasının ardından Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erol G. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA