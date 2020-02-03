10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden şahıs cezaevine gönderildi
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10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden şahıs cezaevine gönderildi

Nevşehir'de 10 yaşındaki küçük kızı taciz eden 19 yaşındaki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

03.02.2020 15:38 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:19
10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden şahıs cezaevine gönderildi

'de bir anne 10 yaşındaki küçük kızını taciz eden şahsı polise şikayet etti. Şikayetin üzerine A.C isimli 19 yaşındaki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KÜÇÜK KIZI TACİZ ETTİ

Nevşehir'de meydana gelen olayda, 10 yaşındaki küçük kız kendisinden 9 yaş büyük bir şüpheli tarafından taciz edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine müracaat eden 10 yaşındaki küçük kızın annesini A.C'den şikayetci oldu.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Annesinin şikayeti üzerine polis ekipleri tarafından 19 yaşındaki şüpheli A.C yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen A.C tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
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