Netflix, Recep İvedik İçin Servet Teklif Etti!

Netflix'in Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler Sazan Sarmalı filminden sonra Recep İvedik 6'ya talip olduğu iddia edildi. Platformun film için 21 milyon TL teklif ettiği ileri sürüldü.

SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Yılmaz Erdoğan'ın sinemalarda gösterimi devam eden Organize İşler Sazan Sarmalı filminin Netflix üzerinden yayınlanmasının yankıları devam ediyor. İddiaya göre Netflix şimdi de Recep İvedik 6'ya talip oldu. Şahan Gökbakar'ın bu ay vizyona girmesi beklenen filmi için 21 milyon TL teklif edildiği konuşuluyor. 38 yaşındaki yapımcı ve oyuncu ise konu hakkındaki sessizliğini şimdilik koruyor.

"BENİMDE HABERİM YOKTU"

Cem Yılmaz ise "Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler Sazan Sarmalı filminin Netflix'e satılması hakkında, "Benim de haberim yoktu, ben de görünce şaşırdım" dedi. 45 yaşındaki komedyen "Benim filmlerim sinemalarda gösterime girecek" ifadesini kullandı.