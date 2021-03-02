Netflix Kağıttan Hayatlar fragman izle! Çağatay Ulusoy Kağıttan Hayatlar ne zaman başlayacak?
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Netflix Kağıttan Hayatlar fragman izle! Çağatay Ulusoy Kağıttan Hayatlar ne zaman başlayacak?

02.03.2021 00:03 | Son Güncelleme: 02.03.2021 00:07
Netflix Kağıttan Hayatlar fragman izle! Çağatay Ulusoy Kağıttan Hayatlar ne zaman başlayacak?

Başrollerinde Çağatay Ulusoy'un yer aldığı Netflix Kağıttan Hayatlar fragman izle! Çağatay Ulusoy Kağıttan Hayatlar ne zaman başlayacak? Kağıttan Hayatlar oyuncuları!

Netflix'de yayınlanacak Kağıttan Hayatlar fragman izle! Çağatay Ulusoy Kağıttan Hayatlar ne zaman başlayacak? Kağıttan Hayatlar fragman izle!

ÇAĞATAY ULUSOY KAĞITTAN HAYATLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı, "Kağıttan Hayatlar" filminden ilk fragman yayımlandı. Netflix'in yeni Türk filmi, 12 Mart'ta izleyiciyle buluşacak.

KAĞITTAN HAYATLAR OYUNCULARI

Ersin Arıcı, Turgay Tanülkü, Selen Öztürk ve çocuk oyuncu Emir Ali Doğrul

NETFLİX KAĞITTAN HAYATLAR FRAGMAN İZLE!

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