Netflix'den Muhafız Dizisi Açıklaması: İlk Haftadan 10 Milyon İzlendi

Film-dizi yapımcılığı ve online-stream yoluyla yayın-dağıtım yapan ABD merkezli Netflix Inc., bazı dizileriyle ilgili 2018'in 4. çeyrek sonuçlarını açıkladı. Açıklanan arasında yer alan 'Hakan Muhafız' dizisi ilk haftada rekor izlenmeye ulaştı.

İLK HAFTADA 10 MİLYON İZLENME

'Hakan: Muhafız' dizisinin toplam izleyici sayısının 10 milyon olduğu ve bu rakama yalnızca 4 haftada erişildiği belirtildi. Dizinin başarısı üzerine daha önce Netflix, 2., 3. ve 4. sezonları için onay vermişti.

BIRD BOX 4 HAFTADA 80 MİLYON İZLENDİ

İspanya'dan 'Elite' dizisi 20 milyon, İngiliz 'Bodyguard' dizisi 10 milyon ve İtalya'dan 'Baby dizisi' 10 milyondan fazla seyirci tarafından izlendi. Netflix'in filmi 'Bird Box' da 4 haftada 80 milyon izleyici rakamına ulaştı.