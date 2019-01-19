Netflix'den Muhafız Dizisi Açıklaması: İlk Haftadan 10 Milyon İzlendi
Netflix, ilk orijinal Türk yapımı olan 'Hakan: Muhafız' dizisinin yayınladığı ilk haftada toplam izleyici sayısının 10 milyona ulaştığını açıkladı.
Film-dizi yapımcılığı ve online-stream yoluyla yayın-dağıtım yapan ABD merkezli Netflix Inc., bazı dizileriyle ilgili 2018'in 4. çeyrek sonuçlarını açıkladı. Açıklanan arasında yer alan 'Hakan Muhafız' dizisi ilk haftada rekor izlenmeye ulaştı.
İLK HAFTADA 10 MİLYON İZLENME
'Hakan: Muhafız' dizisinin toplam izleyici sayısının 10 milyon olduğu ve bu rakama yalnızca 4 haftada erişildiği belirtildi. Dizinin başarısı üzerine daha önce Netflix, 2., 3. ve 4. sezonları için onay vermişti.
BIRD BOX 4 HAFTADA 80 MİLYON İZLENDİ
İspanya'dan 'Elite' dizisi 20 milyon, İngiliz 'Bodyguard' dizisi 10 milyon ve İtalya'dan 'Baby dizisi' 10 milyondan fazla seyirci tarafından izlendi. Netflix'in filmi 'Bird Box' da 4 haftada 80 milyon izleyici rakamına ulaştı.
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ilk üç bölümüne göre söyleyeyim daha fazlasını kaldıramadım berbat bi dizi gidin arka sokaklar izleyin. amerikalı yapmış kalitelidir demeyin gidin şu anki tvde olan diziler daha kaliteli boşa para vermeyin bütçesiz sıradan kötü senaryolu bi dizi.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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sadece para için benliğini,haysiyetini hiçe sayan bu zibidiyi ünlü diye gösterenlerde bunun gibi olsun.Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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Cinsellik Cinsellik diye tutturmussunuz. Sanki cevrede herkes alim herkes edebinden. Yapmayın komik duruma düşüyorsunuz. Müslüman ülkede olabiliriz ama boyle diziler olsun olmasın herkes azmış herkes bencil herkes seks peşine düşmüş. Bunun farkındayız ama kendimize hiç sormuyoruz neden böyleyiz bize yakışmaz diye dizelere bahaneler üretmek sacmalıkCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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ne kadar merakli oldugumuzun isbati i$te. rakkamlar cok acik ve net. sus ve sesizligi dinle:-)Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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BunlaR toplumu azdırıyor sonra partner bulamayan azıtmış toplum kendinden güçsüzlere evsizlere çocuklara bebeklere tecavüz ediyor ALLAH KAHRETSİN bi de marifetmiş gibi izleyip millet rekor kırdırtmış yazıklar olsunCevap Yaz 9 Yayından Kaldır