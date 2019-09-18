Netanyahu'nun oğlu, İstanbul paylaşımıyla sosyal medyanın gündemine oturdu

18.09.2019 08:43

İsrail'de genel seçimler sonrası Başbakan Benyamin Netanyahu'nun partisi, koalisyonu kuracak sandalye sayısını elde edemedi. Netanyahu'nun askerlik yasası nedeniyle araları açılan eski iktidar ortağıLiberman'la yeniden koalisyon kurması bekleniyor.

OĞLU DA ALAY KONUSU OLDU

Öte yandan Kurban Bayramı nedeniyle İslam'a ve Müslümanlara karşı hakaret içeren ifadeler kullandığı için tepki toplayan Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, Twitter'da paylaşılan ve İsrailli Arapların seçime yoğun ilgi gösterdiğini yazan paylaşımı retweet edince, sosyal medyada alay konusu oldu.

PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAF İSTANBUL SEÇİMLERİNDEN

Yair Netanyahu'nun paylaştığı fotoğraf İsrail'den değil, İstanbul'daki seçimlerden bir kareye aitti.

İşte retweet edilen o kare;