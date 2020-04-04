Nesrin Cavadzade, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yaptığı paylaşımla herkesi güldürdü
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Nesrin Cavadzade, Türkiye, Magazin

Nesrin Cavadzade, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yaptığı paylaşımla herkesi güldürdü

Başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade, sosyal medya hesabından kendi fotoğrafını paylaşarak koronavirüs salgınında dolayı 20 yaşın altındakilerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili espri yaptı.

04.04.2020 13:23 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:45
Nesrin Cavadzade, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yaptığı paylaşımla herkesi güldürdü

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Türkiye'ye de sıçradı. Pandemi ilan edilen salgınla ilgili alınan tedbirler kapsamında 65 yaş üste vatandaşların ve 20 yaşın altındaki kişilerin sokağa çıkması yasaklandı. Yasakla alakalı en ilginç paylaşım ise oyuncu Nesrin Cavadzade'den geldi.

"SON KEZ DIŞARI ÇIKTIM"

FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinde başrol oynayan Nesrin Cavadzade, Instagram hesabından kendi fotoğrafını paylaşarak "20 yaşın altındakilere yasak geldi. Son kez dışarı çıktım" dedi. Güzel oyuncunun paylaşımına kısa sürede binlerce yorum ve beğeni geldi. Oyuncunun zayıflığına dikkat çeken bazı takipçileri "50 kilo altına sokağa çıkma yasağı gelirse üzül bence" diyerek espri yaptı.

Nesrin Cavadzade, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yaptığı paylaşımla herkesi güldürdü

20 YAŞIN ALTINDAKİLERİN SOKAĞA ÇIKMASI YASAKLANDI

Dün akşam koronavirüse karşı alınan önlemlerden bahseden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Ülkemizin tamamıyla daha önce 65 yaş üstüne uyguladığımız sokağa çıkma uygulamasını 20 yaş altına getirmektir. Gece yarısından itibaren 1 Ocak 2000 ve üstü tarihli doğumlularda tıpkı 65 yaş üstü gibi sokağa çıkamayacaktır. Bununla gençlerimizi de çocuklarımızı da ciddi manada kontrol altına almak durumundayız. 65 yaş üstü sıkıntıda da 20 yaş altı sıkıntıda değil diye elimizde böyle bir garanti yok" demişti.

Nesrin Cavadzade, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yaptığı paylaşımla herkesi güldürdü

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Başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yaptığı paylaşımla herkesi güldürdü
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