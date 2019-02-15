Nesrin Cavadzade'den Manidar Yılan Göndermesi!

GQ Türkiye Men Of The Year Ödül Töreni, adeta ünlüler geçidi olmasının yanısıra Türkiye hala etkisini üstünden atamadı. Özellikle de en son "Bizim Hikaye"de izlediğimiz güzel oyuncu Nesrin Cavadzade'nin milyon dolarlık takıları ve takıları korumak için tuttuğu korumalar olay yarattı. Instagram hesabından takıları için paylaşım yapan başarılı oyuncu, yılan göndermesi ile merak konusu oldu.

"BU DA KOYNUNDA YILAN BESLEYENLERE GELSİN"

Yakında zengin bir kadın olarak ekranlarda karşımıza çıkacak 36 yaşındaki güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, 2.5 milyon TL'lik Innova The Serpent adı verilen kişiye özel tasarlanmış takıları ile dikkatleri üzerine çekti. Hem kendini hem de takıları koruyan iki özel koruma ile dikkatleri daha fazla çeken Cavadzade, tören sonrası Instagram hesabından teşekkür mesajı yayınlarken altına "Bu da koynunda yılan besleyenlere gelsin" notunu düştü. Oldukça manidar bulunan bu ithaf hayranlarını düşündürdü.