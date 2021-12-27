Nesnelerin internetiyle su borularına 7/24 takip mümkün hale geliyor

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği ikinci sınıf öğrencisi Rukiye Aslan, Özyeğin Üniversitesi Endüstri Mühendisliği öğrencisi Burak Asker ve İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Merdan Coşkun ile birlikte geliştirdiği Hekzapus projesi ASELSAN ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı iş birliği ile düzenlenen Suyun Yarını Proje Yarışması'nda finale kalan altı projeden biri oldu. Ekip bu çalışmalarıyla su borularında gelişmiş LIDAR sensörleri ile nesnelerin interneti (loT) gibi teknolojileri kullanarak, toplum sağlığını tehdit eden kirlilik ve sızıntı gibi olayların önüne geçmeyi hedefliyor.

"YETKİLİ BİRİMLERE ANINDA UYARIDA BULUNACAK"

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği ikinci sınıf öğrencisi Rukiye Aslan, geliştirdikleri projenin öncelikle belediye ve su işletmelerine sunulabileceğini belirtiyor. Hekzapus sayesinde su borularındaki olumsuzlukları anında raporlayabileceklerini de dile getiren Aslan, projeyi şu sözlerle anlatıyor:

"Hekzapus şehirlere iletilen suyun kullanılabilirliğini etkileyebilecek olumsuzlukları, iletim borusu içindeki sensörler yardımıyla sürekli olarak denetleyen, yetkili birim arayüzünde anında raporlayan, hareket yeteneğine sahip ve gerektiğinde otonom aksiyon alınmasını sağlayan bir nesnelerin interneti (IoT) projesi. Hekzapus, hayata geçirildiği takdirde, su borularında insan sağlığı için zararlı düzeyde anormal değerler ölçülmesi halinde yetkili birimlere anında uyarıda bulunacak. Projemizin belediyelerin ve su işletmelerinin de dikkatini çekeceğini düşünüyoruz. "

"LIDAR SENSÖRLERİYLE FİZİKİ HASARLAR KOLAYCA BULUNACAK"

Aslan, geliştirdikleri projenin özellikle İstanbul gibi depremlerin beklendiği büyük şehirlerde çok büyük fayda getireceğine inandığını da ifade ediyor. Su borularının gelişmiş LIDAR sensörleriyle haritalandırılıp, fiziki durumlarının çok kısa bir sürede tespit edilmesinin mümkün hale geleceğini söyleyen Aslan, "Projemizi diğerlerinden ayıran en büyük özellik, lazer darbeleri kullanılarak bir nesne veya bir yüzeyin uzaklığını anlamaya yarayan teknolojiyi kullanan LIDAR sensörleriyle boruların haritalandırılıp, fiziki durumlarının kısa bir sürede tespit edilebilmesi. Bu sayede doğal afetler gibi yıkıcı durumlarda olası fiziki hasarlar kolayca bulunup giderilebilecek. Hekzapus sayesinde ülkemizdeki kullanılabilir su ve bunun iletildiği boruların düzenli takibinin yapılması daha kolay hale gelecek. Bu açıdan hem toplumsal sağlık alanında hem de altyapı çalışmalarında yapılan harcamalarda tasarrufa gidilmesine katkı sağlayacak" diye konuşuyor.

"KÜRESEL UYGULANABİLİRLİK POTANSİYELİNE SAHİP"

Aslan, projenin suyun öneminin daha da arttığı günümüzde sadece Türkiye'de değil, dünya çapında dikkat çekebileceğine de sözlerine ekliyor:

"Bununla birlikte projemiz, çözmeyi hedeflediği problem açısından da küresel uygulanabilirlik potansiyeline sahip. Sadece Türkiye'de değil, küresel pazarda da tercih edilebilir. Suyun öneminin her geçen gün daha da arttığı şu günlerde, su takibinin yapılabileceği araç ve yöntemlere olan talebin oluşturacağı pazarda bulunmak ülke ekonomisine katkı sağlayacak. "

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