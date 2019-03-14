Neslihan Atagül'ün Makyajsız Hali Takipçilerini Kendine Hayran Bıraktı!

Vuslat dizisinin başrol oyuncusu Kadir Doğulu ile mutlu bir evliliği olan Neslihan Atagül'ün makyajsız hali sosyal medyada çok konuşuldu.

"ÇOĞU ÜNLÜNÜN MAKYAJLI HALİNDEN GÜZEL"

Güzel oyuncunun makyajsız hali, sosyal medya kullanıcıları tarafından olumlu yorumlar aldı. Atagül'ün fotoğrafını paylaşan bir kullanıcı, "Makyajsız haliniz çoğu ünlünün makyajlı halinden bin kat güzel" yazarken, bir başka kullanıcı da "Size bir kere daha hayran oldum Neslihan Hanım" yorumunu yazdı.

ŞARKIYA EŞLİK ETTİ

Kendisi gibi oyuncu olan Kadir Doğulu ile mutlu bir evlilik yaşayan güzel oyuncu Neslihan Atagül, tam bir arabesk müziği tutkunu çıkmıştı. Güzel oyuncu, bir arkadaşıyla yolculuk yaptığı sırada Cengiz Kurtoğlu'nun sevilen parçası 'Hain Geceler' şarkısına eşlik etmişti. Şarkıyla kendiden geçen Atagül, o sırada arkadaşının kamerasına yakalanmıştı.