Neslican'ın ölüm haberini alan Selin Ciğerci: İyi olacağım diye söz vermiştin

21.09.2019 10:58

Dördüncü kez kansere yakalanan Neslican Tay, geçtiğimiz günlerde durumu ağırlaşınca yoğun bakıma kaldırıldı. Kansere karşı verdiği yaşam mücadelesiyle binlerce kişiye örnek olan Tay, dün akşam hayatını kaybetti. Ölüm haberini alan Selin Ciğerci'nin yaptığı paylaşım ise herkesi duygulandırdı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Tümörden sol bacağını kaybeden Neslican Tay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tüm hastalara örnek olmuş ve binlerce kişinin gözdesi haline gelmişti. Geçtiğimiz günlerde paylaştığı video ile durumunun ağırlaştığını duyuran Neslican Tay, dün akşam yaşam mücadelesini kaybetti. Tay, yarın öğle namazına müteakip Rize'de toprağa verilecek.

"SÖZ VERMİŞTİN BANA İYİ OLACAĞIM DİYE"

Ölüm haberini alan sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Selin Ciğerci, Neslican ile olan konuşmasının ekran görüntüsünü paylaşarak altına şu duygusal notu yazdı: "Söz vermiştin bana 'İyi olacağım buluşacağız beni izlemeye gelecektin sohbet edecek, dedikodu yapacağız düğünüme gelecektin şuan çok üzgünüm mekanın cennet olsun güzel kız hayat doluydun ablam."