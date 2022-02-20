Nepal parlamentosunda ABD'nin hibe teklifi görüşülürken protestolar düzenlendi - Haberler
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Nepal parlamentosunda ABD'nin hibe teklifi görüşülürken protestolar düzenlendi

AA, Emel Öz - Güncel
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Nepal parlamentosunda ABD'nin hibe teklifi görüşülürken protestolar düzenlendi

Nepal parlamentosunda, ABD'nin ülkeye teklif ettiği 500 milyon dolarlık hibe görüşülürken, başkent Katmandu'da protestolar düzenlendi.

Nepal parlamentosunda, ABD'nin ülkeye teklif ettiği 500 milyon dolarlık hibe görüşülürken, başkent Katmandu'da protestolar düzenlendi.

Nepal'de hükümet, ABD'nin tartışmalı hibe teklifini parlamentonun onayına sunarken, çok sayıda milletvekili teklife karşı slogan attı.

Polis, parlamento önünde toplanan yüzlerce göstericiye göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale etti. Çok sayıda gösterici ve polis yaralandı.

Katmandu'da 16 Şubat'ta hibe teklifine karşı benzer gösteriler düzenlenmişti.

Hibe teklifi, muhalefet partilerinin itirazı sonucu ertelenmişti

Nepal Komünist Partisi, yasaları ve egemenliği ihlal edebileceği gerekçesiyle hibe teklifini tepkiyle karşılıyor.

Teklifin parlamentoda görüşülmesi, muhalefet partilerinin itirazı sonucu ertelenmişti.

Hibe teklifinin enerji sevkiyatını kolaylaştıracak altyapı projelerine yönelik olduğu belirtiliyor.

AA / Emel Öz - Güncel

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