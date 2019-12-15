: Nepal'de, dini etkinlikten dönenleri taşıyan otobüs şarampole yuvarlandı! 14 ölü, 16 yaralı

15.12.2019 17:06 | Son Güncelleme: 15.12.2019 17:35

Nepal'de bir yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı. Dini etkinlikten dönenleri taşıyan otobüsün içinde hayatını kaybedenlerin kimlikleri henüz tespit edilemedi.

FACİA, DİNİ ETKİNLİK DÖNÜŞÜ GERÇEKLEŞTİ

Nepal'in Sindhupalchowk bölgesinde Dolakha'da düzenlenen dini bir etkinlikten dönenlerin bulunduğu yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kazada 14 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı, ölenlerin kimliklerinin henüz tespit edilmediği bildirildi.

SON 10 YILDA 22 BİNDEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜ

Otobüsün Dolakha'da gerçekleştirilen dini etkinliğin ardından başkent Katmandu'ya gittiği öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Nepal polisine göre, trafik kazalarında son 10 yılda 22 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

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