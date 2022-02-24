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Nepal'de ABD'nin hibe teklifine karşı protestolar devam ediyor

AA, Emel Öz - Güncel
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Nepal'de ABD'nin hibe teklifine karşı protestolar devam ediyor

Nepal'in başkenti Katmandu'da, ABD'nin ülkeye teklif ettiği 500 milyon dolarlık hibeye karşı yeniden gösteri düzenlendi.

Nepal'in başkenti Katmandu'da, ABD'nin ülkeye teklif ettiği 500 milyon dolarlık hibeye karşı yeniden gösteri düzenlendi.

ABD'nin hibe teklifinin parlamentoda görüşülmesi ertelenirken yüzlerce protestocu polisle çatıştı.

Gösteriler sırasında çok sayıda kişi yaralandı, protestoculardan bazıları gözaltına alındı.

Nepal Komünist Partisi, yasaları ve egemenliği ihlal edebileceği gerekçesiyle hibe teklifini tepkiyle karşılıyor.

Hibe teklifinin enerji sevkiyatını kolaylaştıracak altyapı projelerine yönelik olduğu belirtiliyor.

Teklifin parlamentoda görüşülmesi, muhalefet partilerinin itirazı sonucu daha önce de ertelenmişti.

Katmandu'da 16 Şubat'tan bu yana zaman zaman teklife karşı gösteriler düzenleniyor.

AA / Emel Öz - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Katmandu, Nepal, Güncel, Haberler

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