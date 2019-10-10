Necip Fazıl Kısakürek'in unutulmaz eseri "Reis Bey" NEVÜ'de sahnelendi

10.10.2019 10:18

Necip Fazıl Kısakürek'in unutulmaz eseri Reis Bey, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)'de sahnelendi.



Nevşehir Valiliği, Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ev sahipliğinde "Fikir, Sanat, Aksiyon: Necip Fazıl Kısakürek"i anma programı çerçevesinde Ankara Devlet Tiyatroları üstadın unutulmaz eserlerinden "Reis Bey" konulu tiyatro oyununu Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Damat İbrahim Paşa Salonunda sahneledi.



Usta tiyatro sanatçısı Özer Tunca'nın yönettiği ve taş kalpli bir ağır ceza reisinin vicdan muhasebesinin gözler önüne serildiği tiyatro gösterisi, katılımcılara duygusal anlar yaşattı. Tiyatro sanatçılarının sahne performansından çok etkilenen sanatseverler katılımcılar ve protokol üyeleri sanatçıları ayakta alkışlarken, oyun sonrası Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Tiyatro Yönetmeni Özer Tunca'ya ve Tiyatro'yu gerçekleştiren ekibine teşekkür ederek, çiçek takdiminde bulundu.



Ankara Devlet Tiyatrosunun "Reis Bey" konulu tiyatrosuna; Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve eşi Songül Aktaş, Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı aynı zamanda Tarım ve Köy İşleri eski Bakanı Prof. Dr. Sami Güçlü, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ertan Özensel, Nevşehir İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, Nevşehir İl Emniyet Müdür Vekili Emin Çakı, Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, anma etkinlikleri kapsamında 17 farklı şehirden Nevşehir'e gelen misafirler, STK Temsilcileri, üniversite ve lise öğrencileri ile davetliler katıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA