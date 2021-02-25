Nazlı Deniz Kuruoğlu kimdir? Nazlı Deniz Kuruoğlu hayatı ve biyografisi!

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NAZLI DENİZ KURUOĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi: 1960

Kaç yaşında: 61yaşında

Nazlı Deniz Kuruoğlu, 1962 Doğumlu 1982 Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması katılımcısı, Miss Europe 1982 birincisi Avrupa Güzeli, bale sanatçısı ve akademisyen.

HAYATI

İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Klasik Bale bölümü mezunu olan Kuruoğlu, menisküs ameliyatı olduktan sonra dans kariyerine son verene kadar Devlet Operası gibi önemli kurumlarda balerin olarak sanat icra etmiştir. Mezun olduğu üniversite hareket bilimleri konusunda öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Kuşadası Caferli köyünde yaşayan Kuruoğlu, resim yapmanın yanı sıra binicilik ve motocross, Offroad gibi açık hava sporlarıyla da yakından ilgilenmektedir.Kuşaşadası Caferli Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği Başkanıdır.

1981 Miss Turkey Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması'nda dereceye girdikten sonra Türkiye'yi Miss Europe Avrupa Güzellik Kraliçesi Yarışması'nda temsil etme hakkı kazandı. 12 Haziran 1982 tarihinde, o yıl İstanbul'da düzenlenen Miss Europe 1982 yarışmasında birinci oldu. Böylece Kuruoğlu, Türkiye tarihinde Avrupa Güzeli unvanını taşıyan üçüncü kişi oldu (Günseli Başar ve Filiz Vural'dan sonra).