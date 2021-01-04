Nazlı Deniz Kuruoğlu kimdir? Nazlı Deniz Kuruoğlu kaç yaşında, nereli? Nazlı Deniz Kuruoğlu hayatı ve biyografisi

Eski bir Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması katılımcısı, Miss Europe 1982 birincisi Avrupa Güzeli, bale sanatçısı ve akademisyeni olan Nazlı Deniz Kuruoğlu kimdir? Nazlı Deniz Kuruoğlu kaç yaşında, nereli? Nazlı Deniz Kuruoğlu hayatı ve biyografisi

Eski bir Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması katılımcısı Nazlı Deniz Kuruoğlu hakkında merak edilenleri sizler için derledik...

NAZLI DENİZ KURUOĞLU KİMDİR?

Nazlı Deniz Kuruoğlu, 1960 yılında doğdu. Nazlı Deniz Kuruoğlu, eski bir Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması katılımcısı, Miss Europe 1982 birincisi Avrupa Güzeli, bale sanatçısı ve akademisyendir.

İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Klasik Bale bölümü mezunu olan Kuruoğlu, menisküs ameliyatı olduktan sonra dans kariyerine son verene kadar Devlet Operası gibi önemli kurumlarda balerin olarak sanat icra etmiştir. Mezun olduğu üniversite hareket bilimleri konusunda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda bir kozmetik şirketinin de ortağı olan Kuruoğlu, resim yapmanın yanı sıra binicilik ve motocross, Offroad gibi açık hava sporlarıyla da yakından ilgilenmektedir.

1981 Miss Turkey Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması'nda birinci olamasa da dereceye girdi ve Türkiye'yi Miss Europe Avrupa Güzellik Kraliçesi Yarışması'nda temsil etme hakkı kazandı. 12 Haziran 1982 tarihinde, o yıl İstanbul'da düzenlenen Miss Europe 1982 yarışmasında birinci oldu. Böylece Kuruoğlu, Türkiye tarihinde Avrupa Güzeli unvanını taşıyan üçüncü kişi oldu (Günseli Başar ve Filiz Vural'dan sonra).