Nazım Salur kimdir? Getirin kurucusu Nazım Salur kim? Nazım Salur kaç yaşında, nereli?

Nazım Salur ismi son dönemlerde sıkça gündeme gelenler arasında. Bitaksi ve Getir'in kurucusu Nazım Salur kimdir? Getirin kurucusu Nazım Salur kim? Nazım Salur kaç yaşında, nereli?

Bitaksi ve Getir'in kurucusu olarak tanınan Nazım Salur'un hayatı ve biyografisi

NAZIM SALUR KİMDİR?

Getir mobil uygulamalarının kurucusu. 1986'da Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra mobilya imalatında ve kullanılan endüstriyel tesislerin satışında aracılık yapan çeşitli şirketler kurdu. Nazım Salur, Getir'den önce taksi çağırma uygulaması BiTaksi şirketini kurdu. Nazım Salur'un teknoloji alanındaki ikinci girişimi Getir, Haziran 2015'te hizmete girdi. Bine yakın ürünü, 7/24 kullanıcıya ulaştıran akıllı telefon uygulaması Getir, ortalama 10 dakikayı bulan teslimat süresi ile dünyada bir ilke imza attı. Nazım Salur, 20 yılı aşkın süredir seri girişimcilik yapıyor.