Nazım Salur kimdir? Getirin kurucusu Nazım Salur kim? Nazım Salur kaç yaşında, nereli?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Nazım Salur kimdir? Getirin kurucusu Nazım Salur kim? Nazım Salur kaç yaşında, nereli?

19.01.2021 16:44 | Son Güncelleme: 19.01.2021 16:48
Nazım Salur kimdir? Getirin kurucusu Nazım Salur kim? Nazım Salur kaç yaşında, nereli?

Nazım Salur ismi son dönemlerde sıkça gündeme gelenler arasında. Bitaksi ve Getir'in kurucusu Nazım Salur kimdir? Getirin kurucusu Nazım Salur kim? Nazım Salur kaç yaşında, nereli?

Bitaksi ve Getir'in kurucusu olarak tanınan Nazım Salur'un hayatı ve biyografisi

NAZIM SALUR KİMDİR?

Getir mobil uygulamalarının kurucusu. 1986'da Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra mobilya imalatında ve kullanılan endüstriyel tesislerin satışında aracılık yapan çeşitli şirketler kurdu. Nazım Salur, Getir'den önce taksi çağırma uygulaması BiTaksi şirketini kurdu. Nazım Salur'un teknoloji alanındaki ikinci girişimi Getir, Haziran 2015'te hizmete girdi. Bine yakın ürünü, 7/24 kullanıcıya ulaştıran akıllı telefon uygulaması Getir, ortalama 10 dakikayı bulan teslimat süresi ile dünyada bir ilke imza attı. Nazım Salur, 20 yılı aşkın süredir seri girişimcilik yapıyor.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump İlham Aliyev Meral Akşener Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Can Yaman Ajda Pekkan Ceyda Düvenci Neslihan Atagül
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Fatih Terim Emre Taşdemir Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nazım Salur kimdir? Getirin kurucusu Nazım Salur kim? Nazım Salur kaç yaşında, nereli? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 16:48:27. #1.15#
title