Nazilli'de TIR'ın çarptığı kişi öldü

NAZİLLİ, AYDIN (DHA) - AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan ve alkollü olduğu öne sürülen Ali Akbaş (63), TIR'ın çarpmasıyla hayatını kaybetti.

Kaza, bugün saat 21.00 sıralarında Prof. Dr. Muammer Aksoy Mahallesi Aydın-Denizli karayolu üzeri jandarma kavşağında meydana geldi. Nazilli'den Denizli yönüne seyir halinde olan Salim G. (55)idaresindeki 07 D 1087 plakalı TIR, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan ve alkollü olduğu iddia edilen Ali Akbaş'a çarptı. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde evli ve 3 çocuk babası olan işçi emeklisi Akbaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Akbaş'ın cesedi Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis TIR sürücüsü Salim G.'yi gözaltına alırken olayla ilgili soruşturma başlattı.