Son dakika haber | 'NATO ortak harekat kararı alırsa Türkiye, boğazları kapatabilir'

'NATO ortak harekat kararı alırsa Türkiye, boğazları kapatabilir'

EKONOMİ ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nda (SETA) Araştırmacı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi, Rusya'nın Karadeniz'e kıyıdaş devlet olduğunu belirtip, "Karadeniz'e kıyıdaş devletin Türkiye ile savaş veya yakın savaş tehlikesi içinde olmadığı sürece belli şartlar altında boğazları kullanabilmesi gayet mümkün. Türkiye net tavır veya Ukrayna'nın yanında yer alırsa veya NATO bir operasyon yaparsa ya Türkiye bireysel olarak ya da NATO bağlamında ortak harekat kararı alırsa işte o zaman Montrö Boğazlar Sözleşmesi çerçevesinde boğazları kapatma yetkisini kullanma ihtimali ortaya çıkar" dedi.

Prof. Dr. Pirinççi, bu yetkiyi kullanmanın da bazı sonuçları olacağını kaydederek, "Açıkçası ben bu aşamada Ukrayna tarafının sürekli olarak bunu dile getirmesini çok doğru bulmuyorum. Çünkü Ukrayna'ya siyasi ve lojistik anlamda da en fazla destek veren devletlerden bir tanesi de Türkiye. Türkiye'nin Montrö Sözleşmesi konusunda şu aşamada atacağı adımın Ukrayna'ya bir faydası olmayacaktır. Tam aksine Türkiye'nin şu anda tarafları ayrıştırarak yaptığı yaklaşımı zedeleyecek bir yaklaşım olacaktır. Ben şu anda Ukrayna'nın yardım talebini gerçekçi ve yerli bulmuyorum, yersiz buluyorum" diye konuştu.