NATO'dan kritik Türkiye açıklaması: Askeri ilişkiler kesinlikle pozitif

Ankara-Moskova-Washington hattında iplerin gerilmesine sebep olan F-35 ve S-400 krizleriyle ilgili olarak sıcak bir açıklama geldi. Açıklamayı NATO'nun ABD'li Komutanı Tod Wolters yaptı. Reuters'a konuşan Wolters, Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD'nin Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın temas halinde olduğunu duyurdu.

"İLİŞKİLER KESİNLİKLE SAĞLAM"

Trump'ın aday gösterdiği fakat henüz atamadığı için resmen savunma bakanı olmayan Shanahan'ın görüşmelere devam ettiğini söyleyen Wolters, iki ülkenin askeri ilişkilerinin "kesinlikle sağlam" olduğunu söyledi.

KRİTİK GÖRÜŞME İÇİN TARİH VERİLDİ

Paris Havacılık Fuarı'nda basının sorularını yanıtlayan Wolters, "Biz S-400 ve F-35'leri aynı anda kullanmayacağız. Bakan Akar ile Shanahan arasında diyalogun devam ettiğini biliyorum. Aslında iki yetkilinin gelecek hafta Brüksel'de gerçekleşecek NATO Bakanlar Toplantısı'nda bir araya gelerek konuşma fırsatı olacak" dedi.