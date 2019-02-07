Namaz Kılmak İsteyen Yolcuyu Darp Eden Şoför ve Muavinin İşine Son Verildi

Özlem Batman adlı bir otobüs firmasının muavin ve şoförün, sabah namazı için otobüsü durdurmasını isteyen bir yolcuyu darp etmesi üzerine firma sahibi, söz konusu personelin işine son verdi.

NAMAZ KILMAK İSTEYEN YOLCUYU DARP ETTİLER

Geçtiğimiz gün Ankara-Batman seferini yapan Özlem Batman adlı bir otobüs firmasına ait araçta Şehmus Temiz isimli yolcunun namaz kılmak için mola verilmesi isteği üzerine tartışma yaşanmıştı. Yaşanan tartışmada Temiz'in muavin ve şoför tarafından darp edildiği belirtilmişti.

Yaşanan olayın ardından taraflar İLKHA'ya konuşurken otobüs firması sahibi, muavin ve şoförün işine son verdi.

O gün yaşananları anlatan yolcu Şehmus Temiz, otobüs firmasının sabah namazı için mola vermediğini ve bunun üzerine tartışma yaşandığı belirtti.

FİRMA SAHİBİ OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Firma sahibi Atilla Taşan ise iddiaların gerçeği yansıtmadığını, namaz için mola verdikleri sırada yolcunun uyuduğunu aktardı.Firma sahibi Taşan, buna rağmen yolcu ile tartıştıkları için şoför ile muavinin işlerine son verdiklerini belirterek, firmalarının namaz için çok hassas olduklarını kaydetti.

Ankara'dan Batman'a gelirken sabah namazı için mola vermeyen firma personelini uyardığını belirten Temiz, molanın ertelenmesiyle birlikte vaktin çıkmasına az bir süre kaldığını ve bunun üzerine tekrar namaz kılmak için ısrar ettiğini anlattı.

Israrı üzerine otobüs personelinin kendisine hakaret etmeye başladığını söyleyen Temiz, daha sonra vaktin çıkmasına birkaç dakika kala bir yerde durduklarını ve namaz kıldığını ifade etti.

"DİNİN VE TOPLUMUN DİREĞİ NAMAZDIR"

Temiz, "Namaz kılıp döndükten sonrada hakaret edip fiili saldırıda bulundular. Personelin 3'ü beraber fiziki olarak müdahalede bulundular. Canımı yakan şey 3 kişinin fiili olarak saldırıda bulunması değil 40-50 kişilik bir otobüsten sadece bir kişinin namaz için mola istemesiydi. Dinin ve toplumun direği namazdır. Eğer toplumun içerisinden namazı çıkarırsak o çöker." dedi.

"PİŞMAN DEĞİLİM, NAMAZ KILMAM GEREKİYORDU"

Firma yetkililerin arayıp özür dilediklerini belirten Temiz, "Firmanın, önceden özür dileyip ilgilileri cezalandıracağı beyanından sonra bile yaptığı açıklamalarda 'aslında biz dindarız ama' diye devam eden açıklamaları oldu. Ben bana yapılan saldırıdan ziyade namaza yapılan saldırılara insanların dikkatini çekmesini istiyorum. Pişman değilim, namaz kılmam gerekiyordu. Onun için de otobüsün durması gerekiyordu. Ben gerekeni yaptım. Bunun içinde gerekli yasal haklarımı da kullanacağım. Kamuoyunun da oluşması için de elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

"CAMİYE BAĞIŞ YAPILMASINI İSTEDİM"

Temiz, şu ifadeleri kullandı: "Firmanın bir yetkilisi arayıp durumdan dolayı üzüntüsünü dile getirdi. Şoför ve muavinin görevlerine son verdiğini söyledi. Saldırının içinde bulunan otobüs sahibi yedek şoförün otobüsün sahibi olduğunu ve onun içinde bir ceza uygulayacaklarını söyledi. Ben de kendilerine 'benim sizden herhangi bir talebim yok. Kamuoyu adına namaza herhangi bir tepkinizin olmadığını deklare edebilmek için bir ceza uygulamanız lazım. Örnek olacak bir ceza olması lazım. Bunun için de sizin uygulayacağınız ceza bir cepten çıkıp da bir cebe girmesin. Gidin bir camiye bağışta bulunun, aynı zamanda bu ceza amaca hizmet etsin' dedim. Hata 2 tane bilirkişinin belirleyebileceği bir rakam ile inşaatı devam eden Yıldız Camisine bağış yapılmasını istedim. En azından işlemiş oldukları müessir fiilin bedelini ödemiş olsun hem de namaza camiye karşı bir algılarının olmadığını deklare etsinler. Kendilerine böyle bir teklifte bulunduk. Fakat bu konuda bize herhangi bir dönüş olmadı."

"FİRMA OLARAK NAMAZ KONUSUNDA ÇOK HASSASIZ"

Özlem Batman Seyahat Firma Sahibi Atila Taşan ise firmalarının namaz konusunda çok hassas olduğunu belirtti.

Taşan, "Otobüsümüz Diyarbakır'a gelmeden önce namaz molası vermiştir. Kendisi uykuda kaldığı için uyanmamış ve namazını kılamamıştır. Araç Diyarbakır'dan çıktıktan sonra sırf kendisi için aracın özel durup namaz kılmak isteyip muavinle tartıştı. Tartışma esnasında muavini tokatlamış. Bizim personellerde aracı durdurup lüks bir petrol istasyonunda namaz kılmasını istemişler. Kendisi normal bir musluğu fotoğrafını çekip 'burada namaz kılınmıyor' diye personellerimizle kavga ediyor. Aracın durduğu istasyon da sosyal medya hesabında paylaştığı resimlerden görebilirsiniz. Böyle bir istasyonda kesinlikle 24 saat lavaboları açık ve mescidi vardır. Bunu herkes biliyor." şeklinde konuştu.

"KESİNLİKLE BİZ NAMAZA KARŞI DEĞİLİZ"

Çalışanlarının yolcuyla tartıştıkları gerekçesiyle işlerine son verdiklerini belirten Taşan, "Bu olayı duyduktan sonra tartıştıkları için personellerimizin çıkışını verdik. Kendisini de arayarak özür diledik. Ondan sonra Şehmus Bey, bizden 3 bin TL farklı bir kuruma para talebinde bulundu. Bunun üzerine ona 'İslamiyet'te zorlama yok. Şu miktarda bağış yapacaksınız diye bir şey de yok. Kişi gönlünden ne kopuyorsa o şekilde bağış yapabilir.' dedim. Kendisi de 'yok 3 bin TL'yi vermeseniz ben bu davadan vazgeçmeyeceğim' dedi. İstediği yere başvurabileceğini, bunun kendisinin doğal hakkı olduğunu söyledim. Kesinlikle biz namaza karşı değiliz. Namaz saatlerine şoförlerimiz kesinlikle riayet ediyor. Mola gereken yerlerde duruyoruz. Bu olayı bütün firmaya mal etmesi yanlıştır. Özlem Batman seyahat namaza karşı değil, personellerimiz namaz konusunda çok hassastır." dedi.