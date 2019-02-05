Namaz Kılmak İçin Otobüsün Durmasını İsteyen Yolcu, Şoför ve Muavinden Tekme Tokat Dayak Yedi

Ankara-Batman seferi yapan 'Batman Özlem' adındaki bir firmanın muavin ve şoförleri, sabah namazı için otobüsün durmasını isteyen yolcuyu darp etti.

DARP OLAYINI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Kardeşlik Birliği Vakfı Batman İl Başkanı Şehmus Temiz, yaşadığı darp olayını sosyal medya hesabından paylaştı.

"Bunlar turizm firması mı eşkiya mı siz karar verin!" diyen Temiz, şu ifadelere yer verdi:

Namaz kılmamıza izin vermediler!

Dün akşam Ankara'dan Batman'a gelmek için yola çıktım. VIP (2±1) otobüs yapmış diye test etmek için görüntüdeki otobüse (Ankara'dan) bindim. Sabah saat 06.56 da Diyarbakır'dan çıkarken uyandım.

Muavine namaz için duracak mıyız dedim. Evet birazdan camide duracağız dedi. Birkaç dakika geçince, vakit çıkıyor duracak mıyız dedim. Biraz sonra camide dururuz dedi.

Saat 07 08 oldu, kaptana gittim. Kaptan bak vakit çıkıyor şu benzinlikte dur dedim. Burası müsait değil camiye gideceğim dedi. 3 yoldan sonraki cami mi dedim evet deyince bak kardeşim Diyarbakır'da vakit 07.14'te çıkıyor. Batman 07.09. Ben tepki gösterip sesimi yükseltince bir benzinlikte 07.10 da durdu.

Abdest alacak tek yer resimde gördüğünüz musluktu. WC kapalıydı. Abdest yeri ararken de 1-2 dakika geçti. otobüste kimse namaz kılamadı. Bayanlarda indi musluğa ve saate baktı ve geri bindi. Ben de 07.14'te namaz kılabildim.

"OTOBÜSE BİNERKEN HAKARETE MARUZ KALDIM"

Otobüse binerken de hakarete maruz kaldım. Muavin ve şoför önce hakaret etti, bende turizm firması mı yoksa başka şey mi belli değil dedim. Şoför ve muavin saldırmaya başladı, ikinci şoförde uykudan uyanıp onlara katıldı.

Tekme tokat...

"DALGA GEÇİYOR BEYEFENDİ"

Birde vaaz veriyor 3 kişiye bir kişi kavga ettikten sonra: İslam da kaza diye bir şey olduğunu söylüyor. Otobüste ki tek Müslümanın ben mi olduğumu soruyor, Sonrada "cennete mi gitmek istiyorsun" diyede dalga geçiyor beyefendi...

Bunlar turizm firması mı eşkıya mı siz karar verin!

Tabi birde yetkili kurumlar...