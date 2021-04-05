Namaz kılmak için gittiği camide mahsur kaldı

Namaz kılmak için gittiği camide mahsur kaldı Karaman'da yatsı namazı sonrası camide kilitli kalan şahıs, polis ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Namaz kılmak için gittiği camide mahsur kaldı

KARAMAN - Karaman'da yatsı namazı sonrası camide kilitli kalan şahıs, polis ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, 44 yaşındaki Rıza Ergin, yatsı namazını kılmak için Seki Çeşme Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Boyahane Camisi'ne gitti. Ergin, burada namazını kıldı. Bu sırada cemaatin tamamının camiden çıktığını düşünen imam, kapıları kilitleyerek camiden ayrıldı. Bir süre sonra camiden çıkmak isteyen Ergin, kapıların kilitli olduğunu fark etti. Bunun üzerine polisi arayarak yardım isteyen Ergin, cami görevlisi Ömer Celal'in camiye gelerek kapıyı açmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yatsı namazını kılmak için camiye girdiğini ifaden Ergin, "Bu camiyi çok seviyorum. Namazlarımı kılıyım evime öyle gidiyim diye düşünerek camiye geldim. Yatsı namazını kılarken kapı gıcırtısı geldi. Bende acaba 'Biri namaz kılmaya mı geldi' diye düşündüm. Meğerse imam kapıyı kilitleyip gitmiş. Yaklaşık 1.5 saat içerde kaldım. Ben de cep telefonumla polisi arayarak yardım istedim" dedi.

Polis ve cami imamının ayrılmasının ardından Rıza Ergin'de yürüyerek evine gitti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ RIZA DAĞLI