Son dakika haber... Namaz kılan vatandaşın torunuyla imtihanı kamerada
Son dakika 3. sayfa haberine göre Namaz kılan vatandaşın torunuyla imtihanı kamerada Namaz kılarken bile dedesinin sırtından inmiyor Haylaz torun namaz kılan dedesine rahat vermedi Tekirdağ'da bir vatandaş, açık havada namaz kılarken sırtına çıkan 3-4 yaşlarındaki torunuyla yaşadığı büyük imtihanı cep telefonu...
Namaz kılan vatandaşın torunuyla imtihanı kamerada
Namaz kılarken bile dedesinin sırtından inmiyor
Haylaz torun namaz kılan dedesine rahat vermedi
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da bir vatandaş, açık havada namaz kılarken sırtına çıkan 3-4 yaşlarındaki torunuyla yaşadığı büyük imtihanı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde meydana geldi. Namazını eda eden vatandaş secdedeyken, 3-4 yaşlarındaki torunu bir anda dedesinin sırtına çıktı. Namaz boyunca dedesinin sırtında akrobatik hareketler yapan sevimli çocuğun halleri, civardaki vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN BOLAT