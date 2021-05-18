Son dakika haber... Namaz kılan vatandaşın torunuyla imtihanı kamerada

Son dakika 3. sayfa haberine göre Namaz kılan vatandaşın torunuyla imtihanı kamerada Namaz kılarken bile dedesinin sırtından inmiyor Haylaz torun namaz kılan dedesine rahat vermedi Tekirdağ'da bir vatandaş, açık havada namaz kılarken sırtına çıkan 3-4 yaşlarındaki torunuyla yaşadığı büyük imtihanı cep telefonu...