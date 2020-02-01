Nallıhan'da "Bir Sevdadır Nallıhan" grubu kitap okumalarını sürdürüyor
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Nallıhan'da "Bir Sevdadır Nallıhan" grubu kitap okumalarını sürdürüyor

Nallıhan ilçesinde bazı kişilerin bir araya gelerek oluşturduğu "Bir sevdadır Nallıhan" grubu üyeleri tatil gününü kitap okuyarak değerlendi.

01.02.2020 18:52 | Son Güncelleme: 01.02.2020 19:08
Nallıhan'da

ilçesinde bazı kişilerin bir araya gelerek oluşturduğu "Bir sevdadır Nallıhan" grubu üyeleri tatil gününü kitap okuyarak değerlendi.

Grup lideri Ali , grubun oluşmasının akabinde kitap okumaya başladıklarını ve şimdiye kadar çok sayıda kitap okuduklarını söyledi.

İlçenin değişik mekanlarında grup üyeleriyle kitap okuduklarını belirten Demir, "Grubumuzun giderek üye sayısı arttı. Genelde roman ve hikaye türü kitaplar okuyarak, genel kültürümüzü artırmaya çalışırken, kitap okuma alışkanlığı kazanmış oluyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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