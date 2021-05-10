Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman? 10 Mayıs Pazartesi nakdi ücret desteği ödemesi yapıldı mı?
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Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman? 10 Mayıs Pazartesi nakdi ücret desteği ödemesi yapıldı mı?

Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman? 10 Mayıs Pazartesi nakdi ücret desteği ödemesi yapıldı mı?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman? Nakdi ücret desteği kimler alabilir, ne zaman alınacak? vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. 10 Mayıs nakdi ücret ödemeleri hesaba yattı mı? Detaylar haberimizde.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, nisan ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin bugün yapıldığını açıkladı. Bakan Bilgin, yazılı açıklamasında, ödemelerin banka hesapları üzerinden gerçekleştirildiğini belirterek, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan kişilerin ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını kaydetti. Peki, Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman? 10 Mayıs Pazartesi nakdi ücret desteği ödemesi yapıldı mı?

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?

Koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amacıyla, 4447 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi kapsamındaki kişilere ücretsiz izne çıkarıldıkları veya işsiz kaldıkları dönem için İşsizlik Sigortası Fonundan ve İŞKUR tarafından yapılan ödemedir.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ÖDEMELERİ YATTI MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, nisan ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin bugün yapıldığını açıkladı. Buna göre 10 Mayıs Pazartesi günü nakdi ücret desteği ödemeleri yatırıldı.

30 HAZİRAN'A KADAR UZATILMIŞTI

İŞKUR'un resmi internet sitesinden nakdi ücret desteğinin uzatılmasına ilişkin şu açıklama yer aldı: "Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 17 Nisan 2020 tarihinde başlatılan Nakdi Ücret Desteği, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 30 Haziran 2021 tarihine daha uzatıldı."

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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