Nagehan Alçı, "Beni Şaşırtan Bir Not Aldım" Deyip Osman Kavala'nın Yazısını Paylaştı

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, dün yayımlanan yazısı sonrası iş insanı Osman Kavala'dan kendisine bir not geldiğini söyledi. Söz konusu notun "şaşırtıcı" olduğunu söyleyen Alçı, Kavala'nın "Kanaatimce, bazı hatalı kararlar Anayasa Mahkemesinden ümidin kesilmesine neden olmamalı" ifadesini okurlarına aktardı.

Nagehan Alçı, "Beni şaşırtan bir not" başlığıyla yayımlanan yazısında "Dünkü yazım üzerine beklediğimin kat kat üzerinde telefon aldım. Çok farklı çevrelerden telefonlardı bunlar. İşin ilginç tarafı beni bu yazı dolayısıyla arayan önemli devlet ve yargı yetkilileri de oldu. Epey mühim ve kritik bilgiler öğrendim bu vesileyle" ifadesini kullandı.

"OKUYUP AYNI GÜN CEVAP VERMESİNİ BEKLEMİYORDUM"

Alçı yazının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bu öğrendiğim bilgileri başka kaynaklarla da konuşarak teyit ettikten sonra siz okurlarımla da paylaşacağım. Fakat beni en çok şaşırtan, akşama doğru aldığım bir telefon oldu. Osman Kavala'nın avukatı, müvekkilinin yazımı okuduğunu, teşekkür ettiğini ve bana dünkü yazımla ilgili bizzat kendisinin kaleme aldığı bir not iletmek istediğini ifade etti. Şaşırdım... Çünkü yazının çıktığı gün Osman Bey'in okuyup, aynı gün bir de cevap vermesini beklemiyordum."

Osman Kavala

AYM'NİN AYŞE ÖĞRETMEN KARARINI HATIRLATTI

Nagehan Alçı, Osman Kavala'dan gelen notu aynen paylaştığını vurgulayarak şu ifadeleri aktardı:

568 gündür hapiste yatan bir insan olmasına rağmen gösterdiği benden daha mutedil ve olumlu tavrının da altını çiziyorum...

Sayın Nagehan Alçı, 23.05.2019 tarihli yazınızdan dolayı teşekkür ederim. Ben de tutuklanmamla ilgili Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı vereceğini ümit ediyordum. İhlal kararının ülkemizde yaygın olarak vuku bulan, gerekçelere dayanmayan, haksız tutuklama uygulamalarının değişmesi için de bir vesile olabileceğini düşünüyordum. Anladığım kadarıyla, Anayasa Mahkemesi, bu kadar yaygın mağduriyetlerin olduğu bir alana müdahale etmek istemedi. Yine de hukuk normlarının erozyona uğradığı şu dönemde Anayasa Mahkemesi, Ayşe Öğretmen Kararı'nın da gösterdiği gibi son derece önemli bir işleve sahip. Benimle ilgili oy çokluğu ile aldığı kararı hatalı bulmama rağmen, ülkemizin hukuk devletine yönelmesi sürecinde Anayasa Mahkemesinin gerekli olduğuna inanırım. Anayasa Mahkemesinin beş üyesinin hak ihlali olduğu yönünde görüş belirtmiş olması da önemli bir tavırdır. Kanaatimce, bazı hatalı kararlar Anayasa Mahkemesinden ümidin kesilmesine neden olmamalı"