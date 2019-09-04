Nadir görülen sakallı akbaba, Cilo Dağı eteklerinde yaralı bulundu

04.09.2019 13:32

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Cilo Dağı eteklerinde yaralı halde bulunan sakallı akbaba tedaviye alındı.

Türkiye'de yaşayan en nadir akbaba türlerinden sakallı akbaba, Cilo Dağı eteklerinde hayvanlarını otlatan bir çoban tarafından yaralı halde bulundu.

BELEDİYE KLİNİĞİNE GÖTÜRÜLDÜ

Çoban, durumu Yüksekova Belediyesi'nde görevli Veteriner Hekim Kaçan'a bildirdi. Belediye kliniğine götürülen sakallı akbaba buradaki tedavisinin ardından Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

TÜRKİYE'DE ÇOK NADİR GÖRÜLEN BİR TÜR

Veteriner Kaçan, yaralı olarak kendilerine getirilen sakallı akbabanın ayağının kırık olduğunu tespit ettiklerini belirterek, "Sakallı akbabanın ayağında ciddi bir kırılma meydana gelmiş. Şu an çok kötü bir durumda ve bacağı kopmak üzere. Biz ön tedavisini yaptık. Yarasını temizledik. Van Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü'ne göndereceğiz. Bu sakallı akbaba Türkiye'de çok nadir görünen 4 türden bir tanesi olarak biliniyor. Türkiye'de yaklaşık 400 ile 500 çift arasında olduğu düşünülüyor. Nadiren canlı hayvanlarla besleniyor. Doğanın çöpçüsü olarak biliniyor. Tamamen kemiklerle besleniyor. Akbabanın yaklaşık 10 ile 12 kilo ağırlığında olduğu biliniyor" dedi.

İşte sakallı akbabanın görüntüleri;

Kaynak: DHA