Nadir görülen cilt hastalığı ile doğdu: Efsane film karakteri Batman'e benzetiliyor

01.12.2019 18:47 | Son Güncelleme: 01.12.2019 18:58

Minik bebek Luna Fenner'in hikayesi, medyanın dikkatini çekti. Yüzündeki siyah lekeyle doğan minik bebek, film karakteri Batman'e benzetiliyor. Kızının tedavisinin Amerika'da çok uzun süreceğini öğrenen anne, Rusya'da konunun uzmanı bir doktorla irtibata geçti.

Reuters'in haberine göre, nadir görülen bir cilt hastalığı ile dünyaya gelen bebek, tedavi olmak için Rusya'ya getirildi.

TEDAVİ MALİYETİNİ KAMUOYU İLE PAYLAŞTI

Carol Fenner, kocasıyla birlikte kızları Luna'yı ABD'de birçok tıbbi uzmana götürdü. Ancak Carol, önerilen tedavinin birkaç yıl alacağının kendisine söylendiğini, maliyetinin de 400.000 dolar civarında olacağı bilgisinin verildiğini kamuoyu ile paylaştı.

RUS DOKTOR İLE TEMASA GEÇTİ

Minik bebeğin annesi Carol Fenner, Kransodar bölgesinde Pavel Popov'da yaşayan, cilt hastalıkları konusunda uzmanlaşmış bir Rus doktor bularak kendisiyle temasa geçti.

TEDAVİ İÇİN RUSYA'DALAR

Doktor, Fenner'e kendi yöntemlerinin daha az zaman alacağını ve bebeğin yüz derisine karşı daha hassas tedavi uygulayacağını söyledi. Carol, doktorla görüştükten sonra kızının şansını arttırmak için binlerce kilometre uçtu.

Luna'nın, her birinin yaklaşık 25.000 doları tutarında altı ile sekiz ameliyat geçirmesi bekleniyor. Tam tedavi süresinin ise 18 ay kadar süreceği belirtildi.

BAĞIŞ TOPLANDI

Ayrıca, olayın kamuoyun üzerinden paylaşılması üzerine birkaç ay önce, Carol ve kocasının, tıbbi harcamalarını karşılamak için bağış toplama kampanyası başlattığı öğrenildi. Şimdiye kadar yaklaşık 40.000 dolar toplamayı başardılar.