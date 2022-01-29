'Nadir Eserler' kitaplığı 3 asırlık tarihi 5 bin 698 kitapla yansıtıyor

ANKARA - 18. 19. ve 20'nci yüzyıl başlarına ait, özellikle Osmanlı dönemine ilişkin sosyal, kültürel, edebi ve askeri özellikteki bilgiler içeren 3 asırlık tarihi 5 bin 698 kitapla yansıtan 'Nadir Eserler' kitaplığı, Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi'nde yaşatılıyor.

Gazi Üniversitesi bünyesinde Gazi Eğitim Fakültesi Kütüphanesi'nden Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi'ne devredilen 'Nadir Eserler' kitaplığı, 18. 19. ve 20'nci yüzyıl başlarına ait, özellikle Osmanlı dönemine ilişkin sosyal, kültürel, edebi ve askeri özellikteki bilgiler, gravür ve tablolar içeren 'Nadir Eserler' kapsamında yer alan kitaplardan oluşuyor.

1926 yılından itibaren bir araya getirilen 5 bin 698 kitap, belge ve eser, 96 yıldır özenle korunarak 'Gizli hazine' diye nitelendiriliyor. Koleksiyondaki çoğu eserin içeriği henüz bilinmezken, 1895 yılında çıkarılan Serveti Fünun Dergisinden Osmanlıca Kur'an-ı Kerim Alfabesine, Binbir Gece Masallarının İngilizceye çevrilmiş ilk baskılarından Osmanlıca Nutuk'a kadar Osmanlı dönemine ait belge niteliği taşıyan eser ve ders kitapları da koleksiyonda yer alıyor.

Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsünün kurulduğu yıllarda Avrupa'daki gelişmelerin daha kolay takip edilebilmesi ve büyük bir kütüphane kurulması için Leipzig ve Viyana'daki yayınevlerinden çeşitli kitapların sipariş edildiği de edinilen bilgiler arasında.

"İstanbul'da 1800'lü yıllarda basılmış eserler var"

'Nadir Eserler' hakkında bilgileri paylaşan Gazi Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Öğretim Görevlisi Nur Uzun, kitaplığın içerisinde birçok dilde eserler olduğunu dile getirerek, "Nadir Eserler koleksiyonumuz bize ilk olarak Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kütüphanesinden Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesine devredildi. Osmanlı dönemine ilişkin çok nadir eserlerden koleksiyon var. Osmanlıca, Arapça, İngilizce, Fransızca ve Türkçe eserler. 18. 19. 20'inci yüzyıla ait Osmanlı dönemini anlatan edebi, siyasi, kültürel eserler mevcut burada. Osmanlıca Servet-i Fünun dergisi var, Osmanlıca Nutuk var. Yine Binbir Gece Masallarının İngilizceye çevrilmiş ilk baskıları var. Hocalarımızdan öğrendiğimiz bilgilere göre bu kitabın içinde kullanılan minyatürler özel olarak bu kitaplar için yapılmış ve çok kıymetli olduğunu söylemişlerdi bize. Osmanlıca hayat bilgisi ders notları var. İstanbul'da 1800'lü yıllarda basılmış eserler var" ifadelerini kullandı.

"Burası izinle kullanılabilir ve Nadir Eserler ödünç verilmezler"

Nadir Eserlerin çok özel olduğunu ve özel bir alanda tutulduğunu, ödünç verilmediğini vurgulayan Uzun, "Nadir Eserler kapalı raflarda kullanıcıya sunulur. Dolayısıyla burası özel bir alanda tutulur. İzinle kullanılabilir burası ve Nadir Eserler ödünç verilemezler. Sadece kütüphane içinde kapalı olan yerde kullanabilirler. Nadir eserlerin listelenmesi Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız hocamızın döneminde, destekleriyle listelendi" cümlelerini kaydetti.

'Nadir Eserler' koleksiyonunun, 'Kültürel Mirasa Katkı ve Zamana Yolculuk' anlayışıyla dijital ortama aktarılarak, bilgiye dönüşümü sağlamak ve kullanıma açabilmek Gazi Üniversitesinin hedefinde.