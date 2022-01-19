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Myanmar'da 2 gazeteci daha gözaltına alındı

Myanmar'da 2 gazeteci daha gözaltına alındı
AA / Emel Öz - Haberler | Güncel

Myanmar'da askeri yönetimin, ülkenin güneyinde 2 gazeteciyi daha gözaltına aldığı bildirildi.

Myanmar'da askeri yönetimin, ülkenin güneyinde 2 gazeteciyi daha gözaltına aldığı bildirildi.

The Irrawaddy gazetesindeki habere göre, askeri yönetim, ülkenin güneyinde Tanintharyi bölgesinin başkenti Dawei'deki çevrim içi haber kuruluşu Dawei Watch'tan muhabirler Ko Zaw ve Ma Moe Myint'i salı gecesi evlerinde gözaltına aldı.

Ülkede 1 Şubat 2021'de ordunun yönetime el koymasından bu yana en az 46 gazetecinin gözaltında olduğu ifade ediliyor.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Bu arada Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna (AAPP) göre, ülkede darbeden bu yana yaklaşık 1400'den fazla kişi hayatını kaybetti, 10 binin üzerinde kişi gözaltına alındı.

AA / Emel Öz - Son Dakika Haberleri

Myanmar, Darbe, Salı, Güncel, Haber

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