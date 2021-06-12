Müzik sevgisi engel tanımıyor
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Müzik sevgisi engel tanımıyor

Müzik sevgisi engel tanımıyor
Demirören Haber Ajansı / Barış Kul - Haberler | Güncel

VAN'ın Erciş ilçesinde, görme engelli ortaokul öğrencisi Selma Yıldırım (16), çaldığı gitar, bağlama, flüt gibi enstrümanlarla herkesi kendine hayran bıraktırıyor.

VAN'ın Erciş ilçesinde, görme engelli ortaokul öğrencisi Selma Yıldırım (16), çaldığı gitar, bağlama, flüt gibi enstrümanlarla herkesi kendine hayran bıraktırıyor. Müzik öğretmeninin desteklediği Yıldırım, klarnet eğitimi de almaya başladı. Salgından önce okul ve festivallerde sahne alan Yıldırım, müzik tutkusuyla sıkıntılarını atlatıp, sosyalleştiğini söyledi.

Erciş Kazım Karabekir Ortaokulu'nun 7'nci sınıf öğrencisi, doğuştan görme engelli Selma Yıldırdım, müzik tutkusu sayesinde birçok enstrümanı çalmayı öğrendi. Gitar, bağlama, flüt çalabilen Yıldırım, söylediği şarkılar ve sesiyle de ilgi görüyor. Okulun müzik öğretmeni Erol Koçak'ın desteği ile müzik eğitimi alan Yıldırım, şimdi de klarnet çalmayı öğrenmeye başladı. Koronavirüs salgını öncesi okulda ve festivallerde konser veren Yıldırım, müzik tutkusu sayesinde sıkıntılarını yendiğini ve sosyalleşmeye başladığını anlattı. 

'MÜZİK SEVGİM HAYATA BAĞLADI'

Erciş Engelliler Derneği önünde 20 engelliye mini konser veren Selma Yıldırım, "Müziğe olan gönül bağım beni hayata sımsıkı bağladı. Bağlama, gitar ve flüt çalıyorum. İnşallah klarnet eğitimini de alıp, onu da öğreneceğim. Bugün burada 20 engelliye mini bir konser verdim. Daha önce festival ve okullarda konser verip, sahne aldım. Şunu söylemem lazım. Engelli arkadaşlarım çevredeki insanların ön yargısına bakmadan, onları dinlemeden kendi kalplerinin sesini dinlemeleriler. Kalpleri ve akılları onlara ne yapmalarını söylüyorsa onu yapsınlar. Ben müzik yaparken kendimi dinliyorum ve bu beni çok mutlu ediyor. Müziğe olan sevgim beni hayata bağladı" dedi.


Müzik sevgisi engel tanımıyor
Müzik sevgisi engel tanımıyor
Müzik sevgisi engel tanımıyor
Müzik sevgisi engel tanımıyor
Müzik sevgisi engel tanımıyor
Müzik sevgisi engel tanımıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış Kul

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