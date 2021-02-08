Müziğin mutfağından gelen Semiramis Talita, yepyeni projeleriyle adından söz ettiriyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Müziğin mutfağından gelen Semiramis Talita, yepyeni projeleriyle adından söz ettiriyor

08.02.2021 11:51 | Son Güncelleme: 08.02.2021 12:31
Müziğin mutfağından gelen Semiramis Talita, yepyeni projeleriyle adından söz ettiriyor

Tüm eğitim ve kariyer hayatını İngiltere'nin Londra şehrinde sürdürmüş olan Grace Jones'un vokalisti Semiramis Talita, Türkiye'ye döndükten sonra da hayata geçirdiği projelerle dikkat çekmeye devam ediyor.

Beyaz Kelebekler'in solisti Semra İleten'in kızı olan Semiramis Talita, Türkiye'de birçok önemli sanatçı ve müzik grubuyla birlikte çalışmakla beraber; şu anda Süheyl&Behzat Uygur müzikali Yeşilçam Sahnede de yer alıyor. Sahne performansı ve vokal koçlugu üzerine kendini geliştirmiş olan Semiramis Talita, şimdilerde ise yeni projesiyle heyecanlandırıyor.

SINGLE HAZIRLIĞI YAPIYOR

Müzik sektörünün mutfağından gelen Semiramis Talita, 'Talita on live Kitchen' ile kendisinden övgüyle bahsettiriyor. Yurt içinden ve yurt dışından ünlü müzisyen ve solistler ile bu projede buluşup, müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatmayı hedefleyen Semiramis Talita, bir de single hazırlığı içerisinde.

Müziğin mutfağından gelen Semiramis Talita, yepyeni projeleriyle adından söz ettiriyor
Müziğin mutfağından gelen Semiramis Talita, yepyeni projeleriyle adından söz ettiriyor
Müziğin mutfağından gelen Semiramis Talita, yepyeni projeleriyle adından söz ettiriyor
Müziğin mutfağından gelen Semiramis Talita, yepyeni projeleriyle adından söz ettiriyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Özgür Özel Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Hadise Demet Akalın Acun Ilıcalı Didem Kınalı
Spor Ozan Tufan Cenk Tosun Deniz Türüç Ünal Karaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza İzmir Jandarma Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Müziğin mutfağından gelen Semiramis Talita, yepyeni projeleriyle adından söz ettiriyor - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.2.2021 12:31:23. #1.15#
title