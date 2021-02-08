Müziğin mutfağından gelen Semiramis Talita, yepyeni projeleriyle adından söz ettiriyor

Tüm eğitim ve kariyer hayatını İngiltere'nin Londra şehrinde sürdürmüş olan Grace Jones'un vokalisti Semiramis Talita, Türkiye'ye döndükten sonra da hayata geçirdiği projelerle dikkat çekmeye devam ediyor.

Beyaz Kelebekler'in solisti Semra İleten'in kızı olan Semiramis Talita, Türkiye'de birçok önemli sanatçı ve müzik grubuyla birlikte çalışmakla beraber; şu anda Süheyl&Behzat Uygur müzikali Yeşilçam Sahnede de yer alıyor. Sahne performansı ve vokal koçlugu üzerine kendini geliştirmiş olan Semiramis Talita, şimdilerde ise yeni projesiyle heyecanlandırıyor.

SINGLE HAZIRLIĞI YAPIYOR

Müzik sektörünün mutfağından gelen Semiramis Talita, 'Talita on live Kitchen' ile kendisinden övgüyle bahsettiriyor. Yurt içinden ve yurt dışından ünlü müzisyen ve solistler ile bu projede buluşup, müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatmayı hedefleyen Semiramis Talita, bir de single hazırlığı içerisinde.