Müzeyyen Senar - Akşam Oldu Hüzünlendim Ben Yine sözleri! 'Akşam Oldu Hüzünlendim Ben Yine' şarkı sözleri nelerdir?
Bugün Şarkılar Bizi Söyler programında Müzeyyen Senar'ın şarkıları anılacak. Müzeyyen Senar'ın en iyi şarkılarından birisi de Akşam Oldu Hüzünlendim Ben Yine şarkısıdır. Peki, Akşam Oldu Hüzünlendim Ben Yine şarkı sözleri nedir? Detaylar haberimizde.
Müzeyyen Senar - Akşam Oldu Hüzünlendim Ben Yine sözlerine yazımızdan ulaşabilirsiniz.
MÜZEYYEN SENAR - AKŞAM OLDU HÜZÜNLENDİM BEN YİNE ŞARKI SÖZLERİ
Akşam oldu
Hüzünlendim
Ben yine
Akşam oldu
Hüzünlendim
Ben yine
***
Hasret kaldım
Gözlerinin rengine ah
Hasret kaldım
Gözlerinin rengine
Gel mehtabım
***
Gel sevgilim
Gel yine
Gel mehtabım
Gel sevgilim
Gel yine
***
Hasret kaldım ah
Gözlerinin rengine ah
Hasret kaldım
Gözlerinin rengine