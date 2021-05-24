Müzeyyen Senar - Akşam Oldu Hüzünlendim Ben Yine sözleri! 'Akşam Oldu Hüzünlendim Ben Yine' şarkı sözleri nelerdir?

Bugün Şarkılar Bizi Söyler programında Müzeyyen Senar'ın şarkıları anılacak. Müzeyyen Senar'ın en iyi şarkılarından birisi de Akşam Oldu Hüzünlendim Ben Yine şarkısıdır. Peki, Akşam Oldu Hüzünlendim Ben Yine şarkı sözleri nedir? Detaylar haberimizde.