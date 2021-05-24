Müzeyyen Senar - Akşam Oldu Hüzünlendim Ben Yine sözleri! 'Akşam Oldu Hüzünlendim Ben Yine' şarkı sözleri nelerdir?
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Müzeyyen Senar - Akşam Oldu Hüzünlendim Ben Yine sözleri! 'Akşam Oldu Hüzünlendim Ben Yine' şarkı sözleri nelerdir?

Müzeyyen Senar - Akşam Oldu Hüzünlendim Ben Yine sözleri! 'Akşam Oldu Hüzünlendim Ben Yine' şarkı sözleri nelerdir?
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Bugün Şarkılar Bizi Söyler programında Müzeyyen Senar'ın şarkıları anılacak. Müzeyyen Senar'ın en iyi şarkılarından birisi de Akşam Oldu Hüzünlendim Ben Yine şarkısıdır. Peki, Akşam Oldu Hüzünlendim Ben Yine şarkı sözleri nedir? Detaylar haberimizde.

Müzeyyen Senar - Akşam Oldu Hüzünlendim Ben Yine sözlerine yazımızdan ulaşabilirsiniz.

MÜZEYYEN SENAR - AKŞAM OLDU HÜZÜNLENDİM BEN YİNE ŞARKI SÖZLERİ

Akşam oldu

Hüzünlendim

Ben yine

Akşam oldu

Hüzünlendim

Ben yine

***

Hasret kaldım

Gözlerinin rengine ah

Hasret kaldım

Gözlerinin rengine

Gel mehtabım

***

Gel sevgilim

Gel yine

Gel mehtabım

Gel sevgilim

Gel yine

***

Hasret kaldım ah

Gözlerinin rengine ah

Hasret kaldım

Gözlerinin rengine

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Müzeyyen Senar - Akşam Oldu Hüzünlendim Ben Yine sözleri! 'Akşam Oldu Hüzünlendim Ben Yine' şarkı sözleri nelerdir? - Haberler
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