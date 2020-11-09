Müyesser Yıldız kimdir? Müyesser Yıldız tutuklu mu? Müyesser Yıldız hapisten çıktı mı?
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Müyesser Yıldız kimdir? Müyesser Yıldız tutuklu mu? Müyesser Yıldız hapisten çıktı mı?

09.11.2020 19:05 | Son Güncelleme: 09.11.2020 19:10
Müyesser Yıldız kimdir? Müyesser Yıldız tutuklu mu? Müyesser Yıldız hapisten çıktı mı?

Gazeteci Müyesser Yıldız hayatı araştırılıyor. Yıldız, Adıyaman'da doğdu ve eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde tamamladı. Bulvar gazetesi ile kariyerine başlayan Müyesser Yıldız, Odatv'de yazılar yazdı. Müyesser Yıldız kaç yaşında?

Müyesser Yıldız, gazeteciliğin yanı sıra kitaplar yazdı. Bulvar, Tercüman, Günaydın, Akşam gibi gazeteler de çalışmalar yürüttü ve ayrıca Nokta Dergisi'nde de çalıştı. Naci Uğur ile evli olan Müyesser Yıldız hayatı haberimizde.

MÜYESSER YILDIZ KİMDİR?

Gazeteci Yıldız, 1963 yılında Adıyaman Besni'de dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. Bulvar gazetesi çıktığı sırada burada çalışmaya başladı. Bulvar'ın kapatılmasının ardından Tercüman'da çalışma hayatına devam etti.

Bir ara yazdığı yazılar nedeniyle işten çıkarıldı. Bulvar, Tercüman, Günaydın, Akşam gazetelerinde ve Nokta Dergisi'nde çalışmalar yürüttü. Müyesser Yıldız son olarak Odatv'de yazılar kaleme aldı.

Gazeteci Müyesser Yıldız, Naci Uğur ile evlidir. Yıldız'ın kaleme aldığı üç kitabı bulunuyor.

Müyesser Yıldız kimdir? Müyesser Yıldız tutuklu mu? Müyesser Yıldız hapisten çıktı mı?

MÜYESSER YILDIZ NEDEN TUTUKLANDI?

ODA Tv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ile astsubay Erdal Baran'ın tutuklu, Tele 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel'in tutuksuz olarak 'Devletin güvenliği veya yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama' suçundan yargılanmalarına başlandı. Tutuklu sanık Yıldız, adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi.

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