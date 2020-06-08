Müyesser Yıldız kimdir? Müyesser Yıldız nereli, kaç yaşında? Gazeteci Müyesser Yıldız hayatı araştırılıyor. Yıldız, Adıyaman'da doğdu ve eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde tamamladı. Bulvar gazetesi ile kariyerine başlayan Müyesser Yıldız, Odatv'de yazılar yazdı. Müyesser Yıldız kaç yaşında?

Müyesser Yıldız, gazeteciliğin yanı sıra kitaplar yazdı. Bulvar, Tercüman, Günaydın, Akşam gibi gazeteler de çalışmalar yürüttü ve ayrıca Nokta Dergisi'nde de çalıştı. Naci Uğur ile evli olan Müyesser Yıldız hayatı haberimizde.

MÜYESSER YILDIZ KİMDİR?

Gazeteci Yıldız, 1963 yılında Adıyaman Besni'de dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. Bulvar gazetesi çıktığı sırada burada çalışmaya başladı. Bulvar'ın kapatılmasının ardından Tercüman'da çalışma hayatına devam etti.

Bir ara yazdığı yazılar nedeniyle işten çıkarıldı. Bulvar, Tercüman, Günaydın, Akşam gazetelerinde ve Nokta Dergisi'nde çalışmalar yürüttü. Müyesser Yıldız son olarak Odatv'de yazılar kaleme aldı.

Gazeteci Müyesser Yıldız, Naci Uğur ile evlidir. Yıldız'ın kaleme aldığı üç kitabı bulunuyor.