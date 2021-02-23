Muvazzaf ne demek? Muvazzaf Subay ne demek? Muvazzaf kelime anlamı nedir?
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Muvazzaf ne demek? Muvazzaf Subay ne demek? Muvazzaf kelime anlamı nedir?

23.02.2021 09:17 | Son Güncelleme: 23.02.2021 09:21
Muvazzaf ne demek? Muvazzaf Subay ne demek? Muvazzaf kelime anlamı nedir?

Muvazzaf kelimesi, birçok vatandaşın merak ettiği konu oldu. Askeri okullara başvuru esnasında sık sık karşılaşılan muvazzaf söylemi, vatandaşların da sorguladığı konu oldu. Peki, muvazzaf ne demek ve ne anlama geliyor? Muvazzaf Subay ne demek? Muvazzaf kelime anlamı nedir?

Muvazzaf kelimesi, birçok vatandaşın merak ettiği konu oldu. Askeri okullara başvuru esnasında sık sık karşılaşılan muvazzaf söylemi, vatandaşların da sorguladığı konu oldu. Peki, muvazzaf ne demek ve ne anlama geliyor? Muvazzaf Subay ne demek? Muvazzaf kelime anlamı nedir? İşte detaylar haberimizde...

MUVAZZAF NE DEMEK?

Muvazzaf kelimesi, dilimize Arapça'dan geçmiştir. Arapça'da "Görevlendirilmiş kimse, vazifeli" anlamına gelen Muvazzaf, Türk Dil Kurumu'na göre ise askerlik anlamı taşıyor. Silahlı Kuvvetlerde görev başında olan subay ve astsubaylarla askerlik hizmetini yapan erler ya da bir görev ve hizmetle yükümlü olan kimse anlamına geliyor.

Bu çerçevede Muvazzaf Subay, mesleği askerlik olan subay; Muvazzaf Hizmet ise Askerlik çağına giren erkeklerin yapmakla yükümlü bulundukları askerlik görevi anlamı taşımaktadır.

TDK'YA GÖRE MUVAZZAF NEDİR?

TDK'ya göre muvazzaf askeri bir terimdir ve silahlı kuvvetlerde görev başında olan subay ve astsubaylarla askerlik hizmetini yapan erler ya da bir görev ve hizmetle yükümlü olan kimse anlamlarını taşır. TDK'ya göre muvazzaf subay mesleği askerlik olan subayı ifade ederken muvazzaflık askerlik anlamını taşımaktadır.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 09:21:32. #1.16#
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